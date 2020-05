Corona-Schutz: Wie ein Fabrikant kleinen Betrieben hilft

Wer nach Offingen kommt, wird begrüßt von hunderten Metern Fabrik, abweisend auf den ersten Blick. Doch in den Hallen, so heißt es, wird den Unternehmen in der Region während der Corona-Pandemie geholfen.

Die Firma BWF stellt normalerweise Plastik-Abdeckungen für Leuchten her, zum Beispiel die in Flugzeugen. Wegen der Corona-Pandemie hatten Mitarbeiter aus der Produktion jedoch die Idee, die Maschinen umzuprogrammieren, um Schutzwände herzustellen.

Großer Bedarf an Plexiglas-Schutzscheiben in der Region

"Zunächst ging es darum, die Produktion trotz der Pandemie auslasten zu können", so Junior-Chef Max Offermann. Doch schon der zweite Gedanke habe den heimischen Betrieben gegolten, sagt der 28-Jährige, der bald den Betrieb alleine leiten wird.

„Es ging um die Bäckerei, um die Apotheke hier vor Ort. Denen wollten wir helfen“, erklärt Offermann. Das lief zunächst über Mund-zu-Mund-Propaganda. Als der Senior-Chef etwa beim örtlichen Bäcker einkaufen war, fragte er, ob Bedarf bestehe an den Schutzscheiben. Und die Antwort war ein lautes Ja.

„Ohne die Hilfe der Firma hätten wir solche Schutzwände nicht so schnell im Laden gehabt“, sagt Claudia Mayr aus der Bäckerei. „Deshalb sind wir dem Herr Offermann schon dankbar.“ Immer mehr Betrieb kamen dann hinzu.

BWF lässt sichere Schutzmasken aus China einfliegen

Auch was das Thema Schutzmasken angeht, half die Firma. Über das Werk in China konnten unbürokratisch hunderttausende FFP2-Masken in den Landkreis eingeflogen werden – teils im Auftrag der Behörden, die sonst so schnell nicht an die Masken gekommen wären, sagt Seniorchef Stefan Offermann.

BWF sieht sich nicht als Profiteur der Corona-Pandemie

Natürlich ist das Unternehmen keine wohltätige Vereinigung. Die Schutzwände werden nur hergestellt, weil es der Kasse nützt. Die Auslastung wird garantiert, und somit zumindest die Fixkosten wie Gehälter gedeckt. „Gewinn machen wir aber kaum mit den Masken“, sagt Max Offermann. Deshalb sieht er sich und seine Firma auch nicht als Profiteur der Krise.