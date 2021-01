Erlanger OB startet Challenge: Bart ab, Maske auf

Neue Bartträger nominiert

Der aufgeforderte Politiker rasierte daraufhin ebenfalls seinen Vollbart ab und nominierte den nächsten Bartträger aus dem Stadtrat. Die Zeitung "Nürnberger Nachrichten" hatte zuerst über die Challenge berichtet, die mehrere Stadtratsmitglieder bereits angenommen haben und die sie auch an Stadträte aus anderen Städten weiterreichten.

"Phantombart-Schmerzen"

"Man hat so Phantombart-Schmerzen", sagte Janik, zwei Tage nach dem Kahlschlag. "Ich erwische mich, wie ich mehrmals am Tag dahin fasse. Insofern vermisse ich den Bart schon." Deshalb geht er im Moment davon aus, dass er sich den Bart nach der Corona-Krise wieder wachsen lassen wird. Aber wer weiß, meinte Janik, vielleicht gewöhne er sich auch an die neue Bart-Freiheit.