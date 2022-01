Corona: Schulen auf oder zu? Das sagen Bildungs-Experten

In Bayern sind noch Weihnachtsferien, doch am kommenden Montag beginnt in einigen Bundesländern bereits wieder der Unterricht. Viele Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder dürften deshalb die Inzidenzzahlen genau verfolgen. So lange sie nicht in die Höhe schießen, wird es wohl keine flächendeckenden Schulschließungen geben.

Auch nicht in Thüringen, wo die verlängerten Weihnachtsferien am 4. Januar enden. Danach wollte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) ursprünglich alle Schülerinnen und Schüler bis Mitte Januar in den Distanzunterricht schicken. Diese Woche musste Holter zurückrudern, jetzt sollen die Schulen selbst auf Grund der Infektionslage entscheiden können.

Kultusminister halten an Präsenzunterricht fest

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hatte - auch wegen des Vorstoßes von Thüringen - am Donnerstag kurzfristig ihr Präsidium zusammengerufen. Die KMK-Spitze stellte fest, dass alle Länder planen, nach den Weihnachtsferien in Präsenz zu starten, und bekräftigte ihren Beschluss von Anfang Dezember, möglichst am Unterricht im Klassenzimmer festzuhalten.

Am kommenden Mittwoch aber soll es eine Videoschalte mit allen Ministerinnen und Ministern geben, um – vor der nächsten Schalte der Regierungschefs von Bund und Ländern am 7. Januar - die Lage in den Ländern zu besprechen.

Lehrerverbände fordern Pläne für Schulbetrieb

Lehrerverbände hatten in den vergangenen Tagen Pläne für Schulschließungen angemahnt. Schulen könnten von einem möglichen Lockdown nicht ausgenommen werden, so der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands, Hans-Peter Meidinger. Auch der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, warnte davor, Präsenzunterricht "um jeden Preis durchzusetzen".

Klare Regeln forderte ebenfalls Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), diese Woche im Interview mit dem BR. Sie verlangt "einen klaren Rahmen mit knallharten Parametern" für regional spezifische Schließungen. Bewertet werden sollen neben Inzidenzen auch die Raumsituation vor Ort, die Impfquote der Schüler, die Lehrerversorgung sowie die digitale Ausstattung – etwa, ob die Kinder mit Endgeräten ausgestattet sind.