Corona-Schnelltests und Selbsttests: Startprobleme in Oberbayern

Die Ministerpräsidenten haben es letzte Woche entschieden: Ab heute hat jeder Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche: in den Schnelltest-Zentren, die es bereits seit einigen Monaten gibt, in Hausarztpraxen und in Apotheken. Doch zum Start sind noch einige Fragen offen.

Planung für Apotheken nicht einfach

Noch ist gar nicht ganz klar, welche Apotheken die Schnelltests überhaupt durchführen dürfen. Die Bayerische Landesapothekerkammer ist noch dabei, Richtlinien auszuarbeiten, bestätigt Philipp Kircher, Apotheker in Peißenberg. So brauche etwa jede Apotheke, die Tests anbieten will, ein Hygienekonzept, zusätzliches Personal und einen eigenen abgetrennten Raum, in dem dann getestet wird. "Der ausgesprochen kurze Zeitraum hat die Planung für uns Apotheker nicht ganz einfach gemacht", erklärt Kircher. Er habe sich in Absprache mit der Gemeinde für einen Wohnwagen entschieden, der nun vor dem Parkplatz der Apotheke steht und als "Schnelltest-Zentrum" fungiert. Auch die Finanzierung sei noch nicht hundertprozentig geklärt, sagte Kircher am Samstag. "Der Bund ist da ein wenig vorausgeprescht mit seiner Ankündigung. Ich würde deshalb um Nachsicht bitten, wenn am ersten Tag noch nicht alles perfekt funktioniert", so Kircher.

Warten auf die Selbsttests

Seit dem Wochenende sind außerdem Corona-Selbsttests, die jeder selbst zu Hause durchführen kann, im Handel erhältlich. Am Samstag haben sich dementsprechend lange Schlangen vor Discounterfilialen gebildet. In den meisten Filialen waren die Tests schon nach kurzer Zeit ausverkauft. Einige Drogeriemarktketten wollen die Selbsttests ab Dienstag verkaufen. Die Apotheken in Oberbayern können größtenteils noch keinen konkreten Starttermin voraussagen. Apothekerinnen und Apotheker aus Bad Reichenhall, Eichstätt, Schrobenhausen und Schongau bestätigen auf Anfrage des BR, dass sie die Selbsttests auf diese Woche bestellt haben. Am Montag kommen sie aber wahrscheinlich noch nicht an, so der Tenor.

Kosten pro Selbsttest zwischen fünf und zehn Euro

Es habe sich herausgestellt, dass die Lieferzeiten meistens nicht ganz eingehalten werden, sagt Timm Stammer, der zwei Apotheken in Neuburg an der Donau betreibt. Dementsprechend rechnet er damit, dass die Selbsttests erst gegen Ende der Woche eintreffen. Kostenpunkt pro Test zwischen fünf und zehn Euro.