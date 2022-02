Corona: So entsorgen Sie Schnelltests und Corona-Müll richtig

Benutzte Corona-Schnelltests sollten nicht einfach in den Müll von Privathaushalten geworfen werden – ganz unabhängig vom Ergebnis. Gleiches gilt auch beispielsweise für Taschentücher von Infizierten und beispielsweise Joghurtbecher, aus denen Corona-Infizierte gegessen haben. Darauf weist nun unter anderem das Landratsamt Freising hin.

Mit den Empfehlungen will man im Landkreis Freising wie überall in Bayern eine Gefährdung von Müllwerkern und anderen Tonnen-Nutzern möglichst ausschließen – gerade jetzt in der vierten Welle mit einem Höchststand von Infizierten.

Der Schutz des Personals der Abfallentsorgung hätte in der Corona-Pandemie höchste Priorität, schreibt auch das Bayerische Landesamt für Umwelt. Auf diese Weise könne jeder Bürger auf einfachem Weg dabei mithelfen, das dynamische Infektions-Geschehen einzudämmen.

Benutzte Corona-Tests sammeln und in Kunststoffbeutel entsorgen

Die betreffenden Abfälle dürften nie lose in die Restmülltonne geworfen werden. Vielmehr sollte man sie zunächst zu Hause in einem stabilen Kunststoffbeutel sammeln.

Diese Tüte müsse reißfest sein und gut verschlossen werden können, zum Beispiel durch Verknoten. So empfiehlt es das Umweltbundesamt.

Nach der "Doppelsack-Methode" könne dieser Beutel dann in einem zweiten verschließbaren Kunststoffbeutel gepackt werden. Wer es genau nimmt, wirft ihn erst erst dann in die Restmülltonne.

Für Corona-Infizierte gilt: Alles in den Restmüll

Grundsätzlich gilt: Alle Abfälle, die mit Corona-Sekreten oder -Exkreten, i.e. Körperausscheidungen, kontaminiert sein könnten, sind als Restmüll zu entsorgen. Dazu zählen Taschen- und Küchentücher, die fälschlicherweise oft im Papiermüll landen. Auch der Mund-Nasen-Schutz sowie Hygieneartikel gehören immer in den Restmüll.

Haushalte mit Covid-19-Verdachtsfällen und leicht erkrankten bestätigten Covid-19-Patienten sollten ihren Müll gar nicht mehr penibel für Papiertonne, Biotonne und gelben Sack trennen, schreibt das Bayerische Landesamt für Umwelt. Für diese Haushalte gelte in Pandemiezeiten ganz simpel: Im Zweifelsfall über den Restmüll entsorgen! Glasabfälle könnten aber natürlich wie bisher separat entsorgt werden.

Müllverbrennungsanlage: Viren bei 1.000 Grad vernichtet

Am Ende landet der Restmüll in einer der bayerischen Müllverbrennungsanlagen und wird dort beseitigt. Bei sehr hohen Temperaturen von bis zu 1.000 Grad würden mit absoluter Sicherheit alle Corona-Viren vernichtet, betont das Landratsamt Freising.