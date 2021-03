Corona-Schnelltests nicht in allen Apotheken möglich

Der stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Apothekerverbands, Josef Kammermeier aus Regensburg, hält flächendeckende Schnelltests in Apotheken für schwer umsetzbar. Grundsätzlich seien Testungen in Apotheken sinnvoll, sagte Kammermeier dem BR. Die Apotheker seien zwar willens, die Tests anzubieten. Die praktische Durchführung sieht Kammermeier problematisch.

Vorgabe: eigener Raum für Tests

Vorgabe sei, dass die Tests in einem eigenen Raum durchgeführt werden. Nicht jede Apotheke könne aber einen solchen Raum zur Verfügung stellen. Eine Lösung für dieses logistische Problem könnten Test-Zelte vor den Apotheken sein, ähnlich wie es bei Testzentren der Fall ist. Es sei aber rechtlich noch völlig ungeklärt, ob dies möglich ist, so Kammermeier weiter.

Anzahl der Apotheken, die Schnelltest durchführen können ungewiss

Wie viele Apotheken die Schnelltests letztlich durchführen können, stehe noch nicht fest. Der Vorteil der Schnelltests sei, dass geschultes Personal die Testungen durchführt. Derzeit seien zwar noch nicht ausreichend Schnelltests auf dem Markt. Spätestens im April sei aber flächendeckend Testmaterial vorhanden. Bei den ergänzenden Selbsttests stelle sich dagegen die Frage, ob sie zu sicheren Ergebnissen führen.

Schnelltests für Laien "schwierig durchzuführen"

Die Durchführung sei für Laien schwierig. Sollte ein Laie nicht ausreichend Sekret in die Testlösung einbringen, können die Ergebnisse fehlerhaft sein. Außerdem stelle sich die Frage, wie Bürgerinnen und Bürger mit einem positiven Testergebnis umgehen. Es bestehe zumindest die Möglichkeit, dass positive Ergebnisse nicht gemeldet würden. Dass die Selbsttests auch in Drogerien angeboten werden sollen, hält Kammermeier für problematisch. Es würde hier eine fachgerechte Beratung fehlen.

Weidener Apotheke auf Tests vorbereitet

Das Corona-Schnelltests voraussichtlich nur in wenigen Apotheken möglich sind, sagt auch der Weidener Apotheker Andreas Biebl. Grund dafür sind die räumlichen Voraussetzungen. Karin Wach aus der Mooslohapotheke in Weiden hat sich bereits in den vergangenen Wochen darauf vorbereitet. Sie kann bereits jetzt Schnelltests anbieten, weil sie die entsprechenden räumlichen Voraussetzungen hat. Fünf Mitarbeiter wurden bereits geschult, die Nasenabstriche zu machen. In Frage kommen sie derzeit für symptomfreie Menschen, die sicher gehen wollen, bevor sie zum Beispiel Verwandte besuchen wollen.

Ergebnis in 20 Minuten

Der Schnelltest, der nur von Fachpersonal gemacht werden kann, kostet bei ihr 24,90 Euro, das Ergebnis ist für 24 Stunden gültig. Dazu müssen die Testwilligen vorab bereits eine Checkliste beantworten, ob sie tatsächlich symptomfrei sind. In einem kleinen Beratungsraum in der Apotheke gibt es dann einen Aufklärungsbogen und einen Datenschutzbogen zu unterschreiben. Außerdem wird Fieber gemessen. Dann geht es für die Testwilligen in den zweiten Stock, wo ein Apothekenmitarbeiter in Schutzanzug in einem extra Raum einen Nasenabstrich macht. Das Ergebnis liegt nach gut 20 Minuten vor.

Große Nachfrage für Schnelltests

Die Nachfrage ist bereits da, allein am heutigen Donnerstag hätten sich schon mehrere Menschen nach so einem Schnelltest erkundigt, so Wach. Ob die Schnelltests auch für die angekündigten wöchentlichen kostenlosen Schnelltests, also auch das "Freitesten" vor Konzerten oder Restaurantbesuchen oder ähnlichem gelten, ist noch unklar. Da muss die Apothekerin erst die Auflagen aus Berlin abwarten, die es zur gestern beschlossenen Teststrategie geben wird. Laien-Schnelltests, die jedermann zu Hause selber machen kann, sind noch nicht erhältlich in Apotheken. Sie seien bestellt, aber es sei unbekannt, wann sie geliefert werden können, sagen Karin Wach und Andreas Biebl.