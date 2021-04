03.04.2021, 09:54 Uhr

Corona-Schnelltests: Neue Vorwürfe gegen CSU-Politiker Sauter

Der CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauer soll in einem weiteren Fall sein politisches Mandat mit anwaltlichen Interessen verknüpft haben. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt derzeit bereits gegen Sauter in der so genannten Masken-Affäre.