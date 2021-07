Studie der Uni Würzburg: Corona-Schnelltests bedingt zuverlässig

Die Sensitivität eines Corona-Schnelltests drückt aus, wie sicher eine Erkrankung erfasst wird. Den Herstellerangaben zufolge stimmen die Ergebnisse zu 90 Prozent. Die Studie eines Forschungsteams der Universitätsmedizin Würzburg zeigt jetzt aber, dass die Ergebnisse im Hinblick auf Sensitivität nur bei 42,6 Prozent richtige Ergebnisse liefert. Das bedeutet, dass die Ergebnisse von Schnelltests bei einer Corona-Infektion weniger zuverlässig sind als die Ergebnisse von PCR-Tests.

Schnelltests führen erst später zur richtigen Diagnose

Studienleiter Dr. Manuel Krone erklärt in der Pressemitteilung der Universität Würzburg: "Unsere Auswertung zeigt, dass SARS-CoV-2-Infizierte mit sehr hoher Viruslast – potenzielle 'Superspreader' – sehr zuverlässig mittels Antigen-Schnelltests als positiv erkannt werden. In SARS-CoV-2-Proben mit niedrigen Viruslasten hingegen werden Infektionen so gut wie nicht erkannt."

In der Praxis bedeutet das, dass Schnelltests teilweise erst später als ein PCR-Test zur richtigen Diagnose führen. Problematisch ist das laut Krone vor allem zu Beginn einer Infektion, weil das den Betroffenen eine falsche Sicherheit gibt. Zu diesen Ergebnissen führen Untersuchungen bei insgesamt 5.068 Personen. Dabei wurden bei den Teilnehmenden jeweils ein Antigen-Schnelltest und ein PCR-Test durchgeführt.

Ungeeigneter Ersatz für PCR-Untersuchungen

Krone erklärt, dass er nicht prinzipiell von dem Einsatz von Schnelltests abraten würde, denn "großflächig und regelmäßig eingesetzt ermöglichen sie eine zusätzliche Erkennung von in vielen Fällen auch asymptomatischen SARS-CoV-2-Infizierten und damit eine Unterbrechung von Infektionsketten."

Dennoch betont der Mediziner, dass Schnelltests nicht als Ersatz für PCR-Untersuchungen bei symptomatischen Personen eingesetzt werden sollten.

Gesamte Herstellerangaben überprüft

Neben der Sensitivität wurde im Rahmen der Studie auch die Spezifität der Schnelltests untersucht. Hier stimmen die Herstellerangaben von 99,68 Prozent. Das Kriterium Spezifität drückt den Anteil der korrekt negativ getesteten Personen aus. Also wie genau die Testergebnisse bei Infizierten mit hoher Viruslast sind.

An der Studie haben Forscherinnen und Forscher aus den Instituten für Hygiene und Mikrobiologie sowie Virologie und Immunbiologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) und mehrere Kliniken des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) zusammengearbeitet. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift EBioMedicine veröffentlicht.