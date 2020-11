Corona-Schnelltests für Firmenmitarbeiter in Höchstädter Firma

Die 660 Mitarbeiter der Firma Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH und ihre Familienangehörigen können sich jetzt vor Ort im Unternehmen auf Corona testen lassen. In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des B·A·D-Gesundheitszentrums Ulm werden täglich von sieben bis neun Uhr Schnelltests durchgeführt. Innerhalb von 15 Minuten liege dann ein Ergebnis vor, so ein Firmensprecher. Ist dieses positiv, wird ein weiterer Test, dann ein PCR Test, durchgeführt.

Die neuesten Entwicklungen in der Pandemie finden Sie im Corona-Ticker Schwaben

Corona-Tests auf Kosten der Firma

Die Firma hat diese Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt Dillingen abgesprochen. So sollen das Amt und die Hausärzte entlastet werden. Die Kosten für die Tests übernimmt die Firma. Bis zum Frühjahr sollen die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich in der Firma testen zu lassen. Geschäftsführer Günter Stoll rechnet dafür mit Kosten von 100.000 bis 150.000 Euro. Im produzierenden Gewerbe könne man Arbeitsplätze nicht nach Hause verlegen, so Stoll, deshalb müsse man für die Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz sorgen.

Grünbecks Engagement für den Schutz gegen Corona

Die Firma Grünbeck hat zu Beginn der Pandemie auch schon Nähmaschinen für die Mitarbeiter besorgt, 18.000 Masken wurden genäht. Außerdem wird im hauseigenen Labor Desinfektionsmittel für das Unternehmen selbst hergestellt.

Ausreichend Corona-Schnelltests vorhanden

Hinsichtlich der Schnelltests gebe es bei ihnen keinen Engpass, so ein Sprecher des Betriebsärztlichen Diensts in Ulm (BAD). Laut Gesundheitsamt Dillingen hat auch das Landratsamt noch Tests vorrätig, die Altenheime im Landkreis seien versorgt.