Corona-Schnelltests für alle wieder kostenlos

Jetzt sind kostenlose Corona-Schnelltests wieder für alle möglich. Das legt eine Verordnung des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) fest. Der Bund führt damit das vor rund einem Monat stark eingeschränkte Angebot der "Bürgertests" wieder auf breiter Front ein.

Kostenlose Corona-Schnelltests unabhängig vom Impfstatus Mit dem neuen Angebot haben alle mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen Schnelltest durch geschultes Personal. Dies gilt unabhängig vom Impf- oder Genesenen-Status. Erhaltene Bescheinigungen können auch als Nachweis bei Zugangsregeln dienen.

Bestehende Teststellen werden weiter betrieben Um das Angebot zu ermöglichen, sollen bestehende Teststellen die Arbeit fortsetzen. Zusätzlich, so heißt es, sollen auch Sanitätshäuser und Drogerien mit eingebunden werden. Die Bundesländer können zudem nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums weitere Testzentren mit der Durchführung der Bürgertests für alle beauftragen.

Inzidenz-Explosion und 2G plus: Für Clubs und Diskotheken will das Gesundheitsministerium 2G plus durchsetzen. Das hieße, dass ein Zutritt nur noch für Geimpfte oder Genesene mit negativem Testergebnis möglich wäre. Allerdings fehle dafür bisher die Rechtsgrundlage. Der Bund sei gefordert, diese zu schaffen. Zusätzlich soll auch eine noch nicht konkretisierte Reihe öffentlicher Veranstaltungen - etwa Konzerte, Kongresse und Sportveranstaltungen - künftig als "2G plus" deklariert werden.

PCR-Test weiterhin kostenpflichtig PCR-Tests sind von der neuen Regelung nicht betroffen: Diese bleiben weiter kostenpflichtig, außer für diejenigen, die eine Risikobegegnung hatten, schwanger oder stillend sind oder sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Regierung rudert zurück Nach einem Beschluss von Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten war das vom Bund seit März finanzierte Angebot der "Bürgertests" zum 11. Oktober weitgehend ausgelaufen. Damals hieß es zur Begründung, dass eine dauerhafte Übernahme der Kosten durch die Steuerzahler wegen verfügbarer Impfungen enden solle. Durch das neue Testangebot passt die Regierung ihren Fahrplan den hohen Inzidenzen und der aktuellen Entwicklung an.

