Corona-Schnelltest: Ohne Symptome bringen Tests meist wenig

Ein Corona-Ergebnis in nur 15 Minuten? Das kann nur ein Corona-Schnelltest aufweisen. Die Nachfrage nach diesen Tests steigt immer mehr an. Aber wo bekommt man ihn? Und wie funktioniert er? Die wichtigsten Infos:

Schnelltests nicht für Zuhause

Zuerst einmal: Der Schnelltest kann von Privatpersonen weder für daheim gekauft noch selbst getestet werden. Die Tests werden zwar in Apotheken verkauft, allerdings nur an Arztpraxen und Krankenhäuser. Hier wird der Test von medizinischem Fachpersonal durchgeführt. Es gibt zwar einige private Anbieter, unter anderem in München, Nürnberg, Regensburg oder Deggendorf, die Schnelltests anbieten. Unklar ist jedoch, ob diese auch die gleichen Standards erfüllen, wie der Test aus der Apotheke.

Kosten: Zwischen 25 und 81 Euro

Grundsätzlich kann man aber auch beim eigenen Hausarzt nachfragen, ob dort ein Schnelltest gemacht wird und wie hoch die Kosten dafür sind. Die Preise schwanken zwischen 25 und 81 Euro. Laut Ärztekammer sollte er jedoch maximal 50 Euro kosten. Im Gegensatz zu den Corona-Tests in den Testzentren muss man den Schnelltest selbst bezahlen.

Die Probe läuft, wie bei den herkömmlichen PCR Tests aus den Testzentren, mit einem Rachenabstrich ab. Nach nur 15 Minuten sieht man auf dem Teststäbchen das Ergebnis. Und das ist laut deren Herstellern zu 99 Prozent zuverlässig.

Apothekerverband: Schnelltests werden regelmäßig nachproduziert

Die Nachfrage nach den Schnelltests bei Privatpersonen ist hoch. Viele reservieren sich derzeit beim Hausarzt für den 23.12. einen Termin, um an Heiligabend beruhigt die Verwandten umarmen zu können. Auch aus Angst davor, bei den Tests am Ende leer auszugehen, wird vorab reserviert. Nachschub gibt es aber laut dem Apothekerverband genug. Es werde immer wieder nachproduziert. Der Verband verweist aber darauf, dass die Schnelltests eigentlich nicht für Privatpersonen gedacht sind, sondern hauptsächlich für Einrichtungen wie Pflege- und Behindertenheime oder auch Schulen mit vielen Corona-Fällen.

Corona-Tests kurz vor Weihnachten ergeben wenig Sinn

In den Augen von Dr. Matthias Orth, dem Ärztlicher Direktor des Instituts für Laboratoriumsmedizin, ergibt eine Testung kurz vor Weihnachten - vor allem bei den regulären Testzentren - wenig Sinn. Innerhalb einer Woche würden Labore gerade mal ca. zwei Millionen Tests schaffen. Sollten also kurz vor Weihnachten verstärkt Leute zum PCR-Test kommen, würden die Labore nicht mehr hinterherkommen. Ein Testergebnis bis Weihnachten sei damit nicht gewährleistet.

Schnelltests funktionieren nur bei Symptomen

Wer sich auf Corona testen möchte, aber keinerlei Symptome verspürt, dem bringe auch ein Schnelltest nichts. Der Test funktioniere nur, wenn auch wirklich Symptome vorhanden seien. Sollte ein Tester also infiziert sein, aber keine Symptome verspüren, so würde der Test in den meisten Fällen trotzdem negativ ausfallen.

"Schnelltests sind eigentlich nur geeignet, wenn z.B. jemand mit schweren Atembeschwerden in die Notaufnahme vom Krankenhaus kommt, damit ich die Leute, die positiv sind, damit entdecken kann. Die sind nicht dazu geeignet, um zu zeigen: ich bin negativ", Dr. Matthias Orth, Ärztlicher Direktor des Instituts für Laboratoriumsmedizin

Orth's Fazit: Schnelltest machen und anschließend die Oma drücken - eine schlechte Idee.