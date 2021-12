Corona schlägt sich in vielen Statistiken nieder

In Fürth, dem Sitz des Landesamts für Statistik, hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) das aktuelle Statistische Jahrbuch vorgestellt. Wie die Zahlen des Landesamts belegen, wurden in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres fast 110.000 Kinder im Freistaat geboren. Dem stehen allerdings rund 150.000 Todesfälle gegenüber. Und mehrere tausend davon seien unmittelbar auf Corona zurückzuführen, sagte Herrmann – insgesamt müsse man sagen, dass Corona die Zahl der Todesfälle auf ein überdurchschnittliches Niveau gebracht habe.

Zuwanderung lässt Bayerns Bevölkerung weiter wachsen

Dass die Bevölkerung in Bayern insgesamt wächst, liegt nach den Zahlen des Landesamtes an der Zuwanderung. So habe es etwas mehr Zuzüge aus dem übrigen Bundesgebiet nach Bayern gegeben als umgekehrt. Entscheidend war aber die Zuwanderung aus dem Ausland: Während nur etwa 122.000 Bayern auswanderten, zogen rund 168.000 Menschen aus dem Ausland nach Bayern.

Corona schadet auch der Wirtschaft

Corona hat im Statistischen Jahrbuch, das größtenteils die Daten des Jahres 2020 beinhaltet, aber gerade wegen der Pandemie auch an vielen Stellen aktualisiert wurde, zu vielen unregelmäßigen Ergebnissen geführt. Die Wirtschaft hat erheblich unter der Pandemie gelitten. So investierten die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes im Jahr 2020 fast 15 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Insgesamt hat sich die bayerische Wirtschaft im ersten Halbjahr 2021 aber erholt. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs um 3,7 Prozent – das Vorkrisenniveau sei aber noch nicht erreicht, räumte Herrmann ein. Was sich besonders deutlich im Tourismus zeige: Von Januar bis Oktober dieses Jahres liegen sowohl die Gästeankünfte mit minus 11 Prozent als auch die Übernachtungen mit minus 6,2 Prozent noch deutlich unter dem Vorjahresniveau.

Immer mehr Wohnungen und Autos

Der Wohnungsbestand hat sich im Lauf des Jahres 2020 weiter vergrößert. Ende des Jahres gab es fast 6,55 Millionen Wohnungen im Freistaat – knapp 62.000 mehr als ein Jahr zuvor. Auch die Zahl der Kraftfahrzeuge hat zugenommen. Inzwischen sind rund 10,5 Millionen Autos und Motorräder in Bayern zugelassen. Die Zahl der Hybrid- bzw. reinen Elektrofahrzeuge hat sich mittlerweile vervielfacht. Mit 189.000 bzw. 60.000 ist der Anteil dieser Fahrzeuge am Gesamtverkehr aber noch sehr gering.