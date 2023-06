Scheinimpfung gegen Corona: Hausarzt steht vor Gericht

Vielen Patienten kommt die Corona-Impfung bei ihrem Hausarzt in Wemding komisch vor: Die Spritze setzt der Arzt nicht in den Arm, sondern ins Gesäß. Das berichten mehrere Betroffene BR24. Außerdem soll der Arzt sie vor tödlichen Folgen der Impfung gewarnt haben. Der Mediziner habe den Impfwilligen gesagt, sie könnten sich am besten schon mal überlegen, ob sie einen Sarg aus Eiche oder Buche wünschten. So erzählen es vor zwei Jahren Patienten BR24. Damals fliegt der Skandal auf. Betroffen sind 176 Patienten. Am Dienstvormittag beginnt der Prozess gegen den Arzt vor dem Landgericht Augsburg.

Vorläufiges Berufsverbot für den Arzt

Laut Anklage hat der heute 73-jährige Arzt den Impfstoff entsorgt und den Patienten nur eine Nadel ins Gesäß gestochen. Der Vorwurf: vorsätzliche Körperverletzung. Seit den Ermittlungen gilt ein vorläufiges Berufsverbot für den Arzt. Die in diesem Fall zuständige Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg wirft dem Angeklagten außerdem vor, falsche Impfnachweise ausgestellt zu haben. Impfgegnern habe er einen entsprechenden Nachweis ausgestellt, ohne die Impfung dann verabreicht zu haben. In allen Fällen habe der Mann die Impfungen jedoch abgerechnet. Deshalb ist der Arzt auch wegen Betrugs angeklagt.

Gefahrenabwehr: Landratsamt nennt Namen des Arztes

Der Fall war während der Corona-Pandemie im Oktober 2021 bekannt geworden. Die Polizei durchsuchte damals die Praxis des Arztes. Kurz darauf veröffentlichte das Landratsamt Donau-Ries den Namen des Mediziners – aus Gründen der Gefahrenabwehr. Die Patienten des Arztes wurden zu Antikörpertests aufgerufen. Damit sollte überprüft werden, ob sie eine Corona-Impfung erhalten hatten oder nicht. Von 300 untersuchten Patienten fanden sich bei rund 200 keine Corona-Antikörper im Blut.

Ermittlungen auch wegen Unstimmigkeiten bei Masernimpfungen

Später teilte die Kripo Dillingen mit, dass der Arzt möglicherweise auch bei Masernimpfungen Nachweise ausgestellt haben soll, ohne die Impfung durchzuführen. Laut einem Nördlinger Hausarzt hat es über Monate hinweg Hinweise über mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Corona-Impfung in der Wemdinger Praxis gegeben. Diese Hinweise führten wohl letztlich zu den Ermittlungen der Polizei.

Urteil im November erwartet

Da es um eine Vielzahl von Betroffenen und eine entsprechend umfangreiche Beweisaufnahme geht, hat das Landgericht Augsburg bisher 24 Prozesstermine bis Ende November angesetzt.