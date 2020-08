Corona-Saison-Aus: Verspätete Ehrung für deutsche Skispringer

Corona hat auch im Skisprung die Saison abrupt und ohne echtes Finale beendet. Der Deutsche Skiverband (DSV) hat deshalb die Ehrung seiner erfolgreichen Sportler heute am Rande eines Heimlehrgangs in Oberstdorf nachgeholt und die Trophäen an Karl Geiger und Co. überreicht.

Großer Erfolg - zunächst ohne Feier

Karl Geiger, Zweiter im Gesamtweltcup, das Deutsche Team holt den Nationencup: Eigentlich hätte dieser große sportliche Erfolg der deutschen Skispringer beim Saisonfinale in Planica groß gefeiert werden sollen. Doch wegen Corona wurde daraus nichts. Die Saison endete frühzeitig und ohne jede Feier.

In Oberstdorf holte der DSV die Ehrung nun nach: Sven Hannwald überreichte im Namen des DSV dem Oberstdorfer Springer Karl Geiger die Medaille für den zweiten Platz im Gesamtweltcup und dem Team die gelben Trikots und den Nationencup.

Was Karl Geiger zur späten Ehrung sagt

Skispringer Karl Geiger freut sich über die verspätete Ehrung: "Ich habe schon nicht mehr damit gerechnet und gedacht, die Preise kommen mit der Post an", so der Oberstdorfer. Nach dem abrupten Saison-Abbruch sei dem DSV ein solcher feierlicher Abschluss extrem wichtig gewesen, sagt Bundestrainer Stefan Horngacher.

Für ihn war auch die Feier im kleinen Rahmen ein emotionaler Moment und ein guter Abschluss für eine sportlich sehr erfolgreiche Saison.