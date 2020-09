Corona: Rosenheimer halten sich weitgehend an Beschränkungen

Rosenheim ist einer der Corona-Hotspots in Bayern - deshalb gelten hier auch verstärkte Beschränkungen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd auf BR-Anfrage mitteilte, seien in der vergangenen Woche im Inspektionsgebiet 20 Verstöße festgestellt worden.

Schärfere Regeln, mehr Kontrollen - und mehr Verstöße

Im Vergleich zu den vorangegangenen Augustwochen sind das zwar deutlich mehr – seit dem 03.08. waren es nur neun Verstöße. Doch nach Angaben des Polizeipräsidiums seien die Regeln nun auch schärfer, die Leute vermutlich sensibler und es werde mehr kontrolliert. Insgesamt hielten sich die meisten Leute an die Vorgaben, hieß es weiter.

Beim Feiern Corona-Regeln vergessen

Die meisten Verstöße habe es, nach Daten der Polizei, bei Feiern gegeben. Neun Mal mussten die Beamten Festlichkeiten untersagen. Acht Mal stellten sie Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und zwei Mal in Gastronomiebetrieben fest. Das bedeutet etwa, dass Kellner keine Maske getragen haben oder ein Restaurant kein Hygienekonzept ausgehängt hatte. Ein Verstoß fiel in die Kategorie "Sonstiges". Die meisten Vorfälle dieser Art wurden im Stadtgebiet verzeichnet, so die Beamten.

Neue Beschränkungen: Mehr Tests, kleinere Gruppen

Seit einer Woche gelten in der Stadt Rosenheim verschärfte Corona-Beschränkungen. Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich zwei Mal testen lassen, um die häusliche Quarantäne zu verlassen. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Gruppen von maximal fünf Personen, oder aus einem Hausstand treffen. An privaten Feiern dürfen in Innenräumen nur noch 50, unter freiem Himmel 100 Personen teilnehmen.

Corona-Warnwert wurde überschritten

Grund für die Verschärfung in Rosenheim war, dass der von Bund und Ländern vereinbarte Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen – die sogenannte 7-Tage-Inzidenz - im Stadtgebiet überschritten worden war. Am 23. August meldete die Stadt eine Inzidenzzahl von 53,7. Bayern- und deutschlandweit gehört Rosenheim damit erneut zu einer der Regionen, in denen sich das Coronavirus besonders stark ausbreitet.

Inzwischen wieder weniger Neuansteckungen

Mittlerweile sinkt die Zahl der Neuinfektionen im Stadtgebiet von Rosenheim. Am Montag (31.08., 0:00 Uhr) lag der Wert bei 39,5, an den Vortagen bei 41,1 und 52,1. Man nähere sich damit kontinuierlich dem bayerischen Signalwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, sagte der Pressesprecher der Stadt, Thomas Bugl.

Woran das allerdings liege, können weder er noch das Gesundheitsamt der Stadt Rosenheim erklären. Statistisch allerdings sei es so, dass vor einer Woche viele Neuinfektionen gemeldet worden seien. Die fielen nun in der 7-Tage-Inzidenz weg. Deswegen sinke auch der Wert.

Unsicherheit bei Rückkehr von Urlaubern

Trotz des sinkenden Werts will die Stadt Rosenheim die verschärften Corona-Beschränkungen aufrechterhalten. Bugl verweist auf eine Formulierung der vergangenen Woche: "Die Maßnahmen werden mindestens solange aufrechterhalten bis der Schwellenwert sieben Tage infolge nachhaltig unterschritten wird", hieß es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Noch sei das nicht der Fall.

Außerdem seien die Sommerferien nicht zu Ende. Dem Pressesprecher zufolge weiß man daher nicht, wie weitere Reiserückkehrer das Infektionsgeschehen in der kommenden Zeit beeinflussen werden. In der vergangenen Woche waren mehr als 80 Prozent der Neuinfektionen bei Reiserückkehrern festgestellt worden. Nach wie vor liege dieser Wert bei rund 75 Prozent, so Bugl.