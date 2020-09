Corona-Risikogebiet Tschechien: Keine Einschränkung für Pendler

Nachdem das Auswärtige Amt in Deutschland fast ganz Tschechien zum Corona-Risikogebiet erklärt hat, weisen der Oberpfälzer Bezirkstagspräsident Franz Löffler (CSU) und der tschechische Außenminister Tomáš Petříček auf Ausnahmeregelungen für Pendler hin. Sie und Transitreisende müssten nicht mit Einreisebeschränkungen rechnen und bräuchten sich deshalb keine Sorgen zu machen.

Ausnahmeregeln für Pendler und Transitreisende

Die Ausnahmeregelung sieht demnach vor, dass Personen, die zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich veranlasst in das Bundesgebiet einreisen müssen, nicht in die eigentlich aus Risikogebieten vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne müssen. In der derzeitigen Fassung enthält die Bayerische Einreisequarantäneverordnung auch eine Regelung, die einen Aufenthalt im Nachbarland von weniger als 48 Stunden oder aus einem triftigen Reisegrund gestattet, ohne unter die Quarantäneregelung zu fallen.

Wer sich länger im Nachbarland aufhält, muss nun jedoch bei der Rückreise nach Deutschland mit Einschränkungen rechnen, so das Auswärtige Amt.

Kostenlose Tests auch für tschechische Arbeitnehmer

Der Oberpfälzer Bezirkstagspräsident Löffler betonte zudem nocheinmal, dass jeder tschechische Arbeitnehmer in Bayern die Möglichkeit habe, sich regelmäßig einem kostenlosen Coronatest zu unterziehen.

In Niederbayern und der Oberpfalz gibt es laut IHK rund 18.000 Tschechen, die über die Grenze an ihren deutschen Arbeitsplatz fahren.