Corona: Rhöner Skiliftbetreiber hofft auf heimische Urlauber

Auf den Skipisten der bayerischen Rhön war in den vergangenen Jahren nicht viel los. Das Problem: Es gab nicht genügend Schnee. "Wir hoffen jedes Jahr aufs Neue, dass wir ausreichend Schnee bekommen, um die Lifte mal wieder anwerfen zu können", sagt Matthias Adrian. Er betreibt mit seiner Familie die Skilifte am Arnsberg bei Bischofsheim im Landkreis Rhön-Grabfeld. Dieses Jahr kommt eine weitere große Hoffnung dazu: Adrian hofft darauf, dass viele Menschen ihren Winterurlaub in Corona-Zeiten in der Rhön verbringen.

Hoffnung: Viele Menschen machen Winterurlaub in der Heimat

"Wir gehen davon aus, dass durch Corona vor allem Einheimische wieder bei uns Skifahren", sagt Matthias Adrian. Dass in diesem Jahr mehr Leute in der Heimat Urlaub machen, hat Adrian schon im Sommer auf dem Campingplatz in Bischofsheim bemerkt, den seine Familie auch betreibt. "Wir hatten viele Camper, die sonst immer ins Ausland gefahren sind." Daher vermutet Adrian, dass Corona sich auch auf den Skibetrieb in der Rhön auswirken könnte.

Familie Adrian erarbeitet Hygienekonzept für Skilifte

Aktuell ist Matthias Adrian dabei, ein Hygienekonzept für die Winter-Saison am Arnsberg aufzustellen. "Arbeiter und Gäste sollen sich sicher fühlen und auch sicher sein", so Adrian. Bei den Skiliften, die seine Familie am Arnsberg betreibt, handelt es sich um Schlepplifte. Nach aktuellen Vorschriften reiche es aus, wenn die Gäste einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zusätzlich muss Adrian darauf achten, dass der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern etwa in den Wartebereichen und an der Kasse eingehalten werden kann.