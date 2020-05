Corona: Rhön-Parkhotel vor Eröffnung

Alle rund 1.200 Bettdecken werden nochmal aufgeschüttelt. Hausdame Christine Lange geht von Zimmer zu Zimmer und macht Reinigungsarbeiten wie beispielsweise Staubwischen. Auch im Restaurant ist noch jede Menge zu tun. Alexandra wischt jeden Tisch ab. Dutzende hat sie noch vor sich. Die Hygienemaßnahmen sehen vor, dass zwei der drei Restaurants des Rhön-Parkhotels geschlossen bleiben.

Restaurant-Chef Matthias Dücker nimmt im Augenblick die Zapfanlagen wieder in Betrieb. Die Bieranlage und die Colaanlage werden gereinigt, die Tische auseinandergerückt, so das die 1,5 Meter Abstände zwischen den Gästen gewahrt werden könne.

Zelte im Freien als Alternative

Zwei Stockwerke tiefer sägt Haustechniker Nico Ziegler Holz so zu, dass es als Halterung für Plexiglasscheiben dient. So soll mögliche Tröpfcheninfektion vermieden werden. Wie viele sogenannte Spuckschutzvorrichtungen er bereits gebaut hat, das kann Nico Ziegler gar nicht sagen. Und es steht noch viel Arbeit bis zur Wiedereröffnung an. So soll es zum Bespiel für die Gäste Beschilderungen an den Hauseingängen geben, auf denen beschrieben ist, auf was die Gäste achten müssen. Auf dem Sportplatz wurde ein großes Zelt aufgebaut. Es soll als Alternative zum Kinderspielland dienen. Außerdem ist ein zweites Zelt auf der Terrasse geplant, welches als zweiter Speisesaal dienen soll.

Hotelmitarbeiter waren in Kurzarbeit

Am Samstag werden dann die ersten Gäste erwartet. Rund 300, sonst sind es über die Pfingstfeiertage rund 1.000. "Ich darf gar nicht daran denken, wenn noch mal zugemacht wird – wenn vielleicht wenn eine zweite Welle kommt", so Hotelchef Ben Baars. Er sei froh, wenn das Rhön Park Hotel heuer bei einer Null herauskomme und wir haben keine Verluste eingefahren werden, so Baars weiter. 260.000 Gäste zählt das Rhön-Park-Hotel normal übers ganze Jahr. Wenn es in diesem Jahr 100.000 oder 110.000 werden, ist Baars froh. "Wir hängen jetzt Stand heute 3 Millionen Euro hinter dem Budget". Alle rund 140 Hotel-Mitarbeiter waren in Kurzarbeit. Aber jetzt freuen sich erst einmal alle auf die Gäste.