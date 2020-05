Corona-Reisebeschränkungen: Wird Ostbayern profitieren?

In der "Schnitzmühle", einem eher unkonventionellen Hotel im Bayerischen Wald, waren schon vor Corona viele Zimmer seit dem Winter für Juli, August, September ausgebucht. Schwierig für neue Gäste, die jetzt erst auf die Idee kommen, im Inland Urlaub zu machen, erklärt Hotelier Sebastian Nielsen:

"Seit vier Wochen sind alle Familienzimmer ausgebucht. Wir können uns keine mehr rausschnitzen. Aber manche stornieren, weil sie einen Risikopatienten daheim haben oder weil es ihnen zu unsicher ist. Es ist gerade ein Spiel von Stornieren und Buchen."

Man könne ein Bett in der Hauptsaison eben nicht zweimal vermieten. Deshalb lassen sich die Ausfallwochen seit Ostern heuer nicht mehr finanziell reinholen, außer die Saison würde diesmal bis November gehen.

Kommen wirklich mehr Urlauber?

Natürlich werden vielleicht Quartiere profitieren, die sonst nicht so stark gefragt sind, wenn jetzt plötzlich die Welle an Urlaubern kommen sollte, die sonst ins Ausland fährt. Aber kommt sie überhaupt? Wer in Kurzarbeit ist oder eingeschworener Auslandsurlauber ist, wird den Urlaub womöglich streichen. Andere haben ihren Jahresurlaub schon für die Kinderbetreuung zuhause komplett verbraten. Marco Felgenhauer, Tourismuschef im Urlaubsort Bodenmais - das ein Dutzend große Wellnesshotels hat - sieht noch ein Problem: Derzeit müssen Wellnessbereiche geschlossen bleiben. Felgenhauer kann sich nicht vorstellen, dass sich ein Wellnesshotel lohnt, wenn der Wellnessbereich nicht nutzbar ist.