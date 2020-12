Corona-Reihentestungen in Pflegeeinrichtungen in Würzburg

Nachdem es bereits in einigen Pflegeheimen in Unterfranken zu alarmierenden Häufungen von Corona-Infektionen kam, schickt das Gesundheitsamt Würzburg ab Montag mobile Teams zu Behinderten- und Pflegeeinrichtungen. Diese sollen beim Personal der Einrichtungen vorsorglich PCR-Reihentestungen durchführen, wie Paul Justice, Verantwortlicher für das Testmanagement der Stadt und des Landkreises Würzburg, dem BR mitteilte. So soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden.

Zwei zusätzliche Teams testen in Stadt und Landkreis Würzburg

Das Gesundheitsamt stellt dafür zwei zusätzliche Teams mit jeweils drei Personen zur Verfügung. In der Stadt Würzburg gibt es rund 60 Behinderten- und Pflegeeinrichtungen. Im Landkreis sind es circa 40. Das Testergebnis würde in der Regel am nächsten Vormittag vorliegen, erklärte Justice. Bisher sind drei Teams "anlassbezogen" in den Einrichtungen unterwegs. Sie haben bisher erst dann getestet, wenn ein Corona-Fall aufgetreten war.