Corona-Reihentestung am Bezirksklinikum Ansbach

Weil sich mehr als 60 Mitarbeitende, Patientinnen und Patienten im Bezirksklinikum Ansbach mit dem Coronavirus infiziert hatten, werden dort 1.200 Menschen einer Reihentestung unterzogen. Innerhalb von vier Stunden werden zeitgleich etwa 800 Mitarbeitende und 400 Patientinnen und Patienten getestet.

Ehrgeiziges Vorhaben

Die Testung so vieler Menschen in kurzer Zeit zeige laut Klinikvorstand Matthias Keilen, wie leistungsfähig die Zusammenarbeit von Kliniken und Gesundheitsämtern in dieser Krise sei. Im Vorfeld habe er es nicht für möglich gehalten, diese Aufgabe zu stemmen.

Konsequenzen für Klinikbetrieb

33 Patienten und 32 Mitarbeiter waren bereits vorher positiv getestet worden. Wie sich das Virus trotz Hygienemaßnahmen so stark ausbreiten konnte, ist nicht bekannt. Sollten sich noch weitere Mitarbeitende angesteckt haben, hätte das auch Konsequenzen für den Klinikbetrieb.

Patienten-Versorgung wird umstrukturiert

Allerdings sei die Struktur der Bezirkskliniken Mittelfranken mit ihren drei großen Standorten dabei von Vorteil, so der Klinikvorstand. "Sollte es zu einem unerwartet hohen Anteil an positiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen, werden wir das Angebot, das planbar in der Versorgung ist, reduzieren. Wir werden uns auf die Therapie der Covid-Patienten konzentrieren und werden in unseren anderen Kliniken Lösungen schaffen, dass keiner der Menschen, die unsere Hilfe benötigen, ohne Versorgung bleibt." Mit den Ergebnissen der Corona-Tests rechnet die Klinik frühestens am Sonntagabend, es könne aber auch bis Dienstag dauern.