Corona-Reihentests für Pflegepersonal im Raum Würzburg

Im Seniorenheim am Hubland hat das Gesundheitsamt Würzburg seine neue Teststrategie gestartet. Mit zwei mobilen Teams sollen Einrichtungen im Raum Würzburg dabei unterstützt werden, ihr Pflegepersonal regelmäßig auf das Coronavirus zu testen. Nach der 10. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung muss das Personal in Pflegeeinrichtungen zweimal in der Woche getestet werden.

Regelmäßige Testung verschafft Gewissheit

Paul Justice, Verantwortlicher für das Testmanagement der Stadt und des Landkreises Würzburg, und sein Team haben sich für diese Teststrategie entschieden, um den Einrichtungen "unter die Arme zu greifen." Bisher waren drei Teams anlassbezogen in den Einrichtungen unterwegs, das heißt sie haben erst dann getestet, wenn ein Corona-Fall aufgetreten war. Man sei wöchentlich im Gespräch und wisse, wo die Bedürfnisse liegen. "Einmal die Woche nehmen wir den Einrichtungen die Sorge, Tests durchzuführen, ab", so Justice. Wie schon bei den Test-Strecken auf der Würzburger Talavera wird das Gesundheitsamt vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) und den Johannitern unterstützt.

Ziel: Sicherheit der Bewohner und Mitarbeiter zu verbessern

Für Landrat Thomas Eberth ist das ein Schritt in die richtige Richtung: "Die Pflegekräfte sind bemüht, den Bewohnern der Heime Sicherheit zu geben. Deshalb lassen sie die Prozedur über sich ergehen – es macht keine Freude, aber sie sind einsichtig und akzeptieren den Abstrich zur Sicherheit für sich selber und für die Bewohnerinnen und Bewohner."

Auch bei den Pflegekräften kommt das Angebot gut an. So ist aus deren Reihen unter anderem Folgendes zu hören: "Es geht ja um die Sicherheit der Mitarbeiter und der Bewohner. Wenn Mitarbeiter wegen einer Infektion ausfallen würden, hätten wir ein ernsthaftes Problem, weil wer kümmert sich dann um die Bewohner?" Und: "Ich finde es gut die Gewissheit zu haben. So kann ich den Bewohnern ganz anders gegenübertreten als ohne Test."

Tests vor Ort weniger belastend

Neben den PCR-Tests, bei denen das Ergebnis in der Regel am nächsten Vormittag vorliegt, hat Franziska Buhn, Einrichtungsleiterin des Seniorenheims am Hubland, auch Schnelltests organisiert. Das zusätzliche Angebot des Gesundheitsamts befürwortet sie und sie weiß: "Die Mitarbeiter sind dankbar, wenn die Testungen hier im Haus stattfinden können und nicht irgendwo extern. Klar, man muss herkommen und wir müssen es umsetzen können, aber wenn es so weitergeht wie heute, klappt das sehr gut."

In der Stadt Würzburg gibt es rund 60 Behinderten- und Pflegeeinrichtungen. Im Landkreis sind es circa 40. Justice geht davon aus, dass andere Gesundheitsämter dem Beispiel folgen werden.