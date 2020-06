Corona: Reha-Klinik in Schaufling darf wieder öffnen

Es ging um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung, Körperverletzung und Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz: Mehr als einen Monat lang war die Asklepios-Klinik in Schaufling (Lkr. Deggendorf) geschlossen. Am Freitag, 12. Juni, darf die Reha-Klinik ihren Betrieb wieder aufnehmen

Gesundheitsamt hatte Anzeige erstattet

Hintergrund der Klinikschließung waren zunächst Vorwürfe von Klinik-Mitarbeitern, dass Hygienevorschriften angeblich nicht eingehalten werden können. Am 1. Mai fand dann in der Asklepios-Klinik eine polizeiliche Durchsuchung auf Anordnung des Gesundheitsamtes statt, das Anzeige erstattet hatte.

Daraufhin wurde der Betrieb in der Klinik vorübergehend komplett eingestellt. Alle Patienten wurden in andere Kliniken verlegt. Einige Klinik-Mitarbeiter hatten sich mit Corona infiziert und mussten in häusliche Quarantäne. Auch zwölf Patienten wurden positiv getestet.

Ermittlungen teilweise eingestellt

Nach der Anzeige des Gesundheitsamtes begann die Staatsanwaltschaft Deggendorf mit den Ermittlungen. Es standen der Vorwurf der fahrlässigen Tötung sowie fahrlässigen Körperverletzung und möglicher Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz im Raum.

Mittlerweile wurden die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingestellt, wie der leitende Oberstaatsanwalt Rudolf Helmhagen dem BR mitteilte. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz seien jedoch noch nicht abgeschlossen.

Anlass war, dass eine 82-Jährige, die sich mit Corona infiziert hatte, nach dem Aufenthalt in der Schauflinger Klinik gestorben war. Helmhagen sagte, dass sich mittlerweile herausgestellt habe, dass die Frau nicht an Corona gestorben sei. Deshalb wurde der Vorwurf der fahrlässigen Tötung fallen gelassen.

Neues Hygienekonzept und Baumaßnahmen

Wie Klinik-Geschäftsführer Marcus Harig mitteilte, habe man während der Komplettschließung Hygienemaßnahmen durchgeführt. Jetzt gebe es Hygieneschulungen und regelmäßige Begehungen mit dem örtlichen Gesundheitsamt Deggendorf. Außerdem habe es bauliche Veränderungen gegeben. Patientenzimmer seien nachgerüstet worden, hieß es weiter.

Gesundheitsamt hat keine Bedenken wegen Öffnung

Das Gesundheitsamt teilte mit, man habe "nach dem vorliegenden Konzept und den bereits erfolgten Umsetzungen des Konzeptes (insbesondere sind hier auch die Mitarbeiterschulungen zu nennen) (...) keine Bedenken, die Klinik wieder zu öffnen." Die Voraussetzungen für die künftige Einhaltung der Hygienestandards seien vorhanden.