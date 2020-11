Corona: Regensburger Gastronomen klagen gegen Versicherungen

Auch in Regensburg gibt es Klagen mehrerer Gastronomen gegen ihre Betriebsschließungs-Versicherungen wegen Corona-Verlusten. Insgesamt sind derzeit die Klagen von drei Gastro-Betrieben am Regensburger Landgericht anhängig, teilt ein Sprecher des Gerichts mit.

Versicherer sollen für Schäden durch den Lockdown aufkommen

Die Kläger wollen erreichen, dass ihre Betriebsschließungs-Versicherer für finanzielle Schäden durch den Corona-Lockdown im Frühjahr aufkommen. In den einzelnen Fällen geht es um Summen zwischen knapp 40.000 und knapp 200.000 Euro, teilte das Landgericht mit.

In einem Fall war bereits eine mündliche Verhandlung anberaumt worden, da sich die Prozessbeteiligten aber auf ein schriftliches Verfahren geeinigt haben, fällt der für diesen Freitag geplante Termin aus. Eine Entscheidung könnte am 11. Dezember verkündet werden. In den anderen beiden Fällen steht die Entscheidung über mögliche Verhandlungstermine noch aus.

Versicherer verweisen auf Neuartigkeit des Virus

Die Versicherer wehren sich gegen die Zahlungen, weil aus ihrer Sicht das neu aufgetretene Coronavirus Sars-CoV-2 und die dadurch ausgelöste Krankheit Covid-19 nicht explizit in den Policen genannt werden. Außerdem argumentieren sie, dass die Schließungen nicht aufgrund eines akuten Falls in den jeweiligen Betrieben erfolgten, sondern durch eine allgemeine Verfügung. Dies sei von den Betriebsschließungs-Versicherungen nicht gedeckt. Und: Es habe auch keine komplette Betriebsschließung vorgelegen, sondern lediglich eine Betriebseinschränkung, da die Gastronomen beispielsweise weiterhin Essen zum Mitnehmen verkaufen durften.