Corona: Regensburg beharrt auf Alkoholverbot

Nachdem das bayernweite Alkoholverbot vom Verwaltungsgerichtshof gekippt wurde, wollen mehrere Städte in der Oberpfalz auf lokale Verbote zurückgreifen – darunter Regensburg. Die Stadt hatte bereits vor dem bayernweiten Alkoholverbot im öffentlichen Raum wegen Corona den Konsum von Alkohol in verschiedenen Bereichen untersagt. Es sei nicht damit zu rechnen, dass in der Innenstadt Regensburgs demnächst kein Alkoholverbot mehr herrsche. Das sagte der Rechts- und Regionalreferent der Stadt Regensburg, Walter Boeckh, auf BR-Anfrage.

Amberg behält Rechtsgrundlage im Blick

Auch die Stadt Amberg hatte einst per Allgemeinverfügung ein Alkoholverbot für die gesamte Altstadt und den Bahnhofsbereich erlassen. Ob die Verantwortlichen davon wieder Gebrauch machen werden, hänge ganz von der bevorstehenden Rechtsgrundlage ab, so eine Sprecherin der Stadt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte am Dienstag das bayernweite Alkoholverbot im öffentlichen Raum vorläufig außer Vollzug gesetzt. Das Gericht gab damit dem Eilantrag eines Mannes aus Regensburg statt.

Freistaat setzte sich über Bundesgesetzgeber hinweg

Nach dem Infektionsschutzgesetz sind dem zuständigen Senat zufolge Alkoholverbote lediglich an bestimmten öffentlichen Plätzen vorgesehen, so die Begründung. Mit der Anordnung eines Alkoholverbots für die gesamte Fläche des Freistaats überschreite die Staatsregierung daher die Verordnungsermächtigung des Bundesgesetzgebers. Bis zu einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren soll dieser Beschluss nun gelten. Seit dem 11. Dezember war in ganz Bayern der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit untersagt.