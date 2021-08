Corona-Regelungen: Verwirrung im Grenzgebiet

Erst vor zwei Wochen haben sich Bundesregierung und Bundesländer auf das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie verständigt. Doch die Bundesländer entscheiden noch immer eigenständig über die jeweiligen Maßnahmen. Gerade im Grenzgebiet, etwa in Neu-Ulm (Bayern) auf der einen und Ulm (Baden-Württemberg) auf der anderen Seite der Donau werden unterschiedliche Regelungen besonders deutlich.

Inzidenz in Ulm – Gastronomen entscheiden selbst

In Ulm, beziehungsweise in ganz Baden-Württemberg gilt bereits seit letzter Woche (16.08.21) völlig unabhängig von der aktuellen Inzidenz in der Gastronomie in Innenräumen die 3G-Regelung.

Im Unterschied zu Bayern sind die Abstandsregelungen in Restaurants, was Tische und Stühle angeht, nur noch eine Empfehlung, keine Pflicht mehr. Außerdem reicht dort, wo eine Maske getragen werden muss, eine OP-Maske, man muss keine FFP2-Maske benutzen.

3G-Regel wegen hoher Inzidenz in Neu-Ulm

Auch im bayerischen Neu-Ulm gilt jetzt in Restaurants die 3G-Regel, derzeit allerdings noch wegen der erhöhten Inzidenz, die im Freistaat immer noch als Gradmesser dient. So müssen seit Montag Menschen in Bayern ab einem Inzidenzwert von 35 in Innenbereichen nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Davon ausgenommen sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Schüler, die im Rahmen des Unterrichts regelmäßig getestet werden.

Bettina Seidl, Hotel-Betreiberin in Neu-Ulm und Kreisvorsitzende des Gaststättenverbands DEHOGA sagte dem BR, dass sie grundsätzlich die 3G-Regel unterstütze und auch in Bayern eine Abkehr von der Inzidenz befürworten würde.

Ulmer DEHOGA will Regelung für ganz Deutschland

Man werde bereits häufig von Gästen aus Ulm angesprochen, warum denn etwa immer noch Abstände eingehalten werden müssen im Hotel-Restaurant. Dass es einmal mehr unterschiedliche Regelung in Bayern und Baden-Württemberg gebe, würde man "nur noch belächeln", man habe sich daran gewöhnt. Auch wenn die Donau keine Grenze sei, vor der Corona Halt mache, so Seidl. Das Wichtigste sei, dass es keinen Lockdown mehr gebe.

Oliver Schreiber, Hotel-Betreiber und DEHOGA-Vorsitzender aus Ulm, sagte dem BR, dass er sich eine einheitliche Regelung für alle Bundesländer wünschen würde. Die 3G-Regel unabhängig von der Inzidenz sei dabei der beste Kompromiss, auch wenn er für das Personal mehr Aufwand bedeute.