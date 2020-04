Corona-Regeln: Was sagen die Schulleiter in Bayern?

Nicht mehr als 10 bis 15 Schüler in einem Raum, Mindestabstand von eineinhalb bis zwei Metern, vier Quadratmeter Platz für jeden Schüler: Diese Vorgaben sollen eingehalten werden, wenn am 27. April die Abschlussklassen wieder zurück an Bayerns Schulen kommen.

Improvisation ist jetzt gefragt

Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind grundsätzlich erleichtert, dass wieder Unterricht stattfinden kann, doch erfordern die Vorgaben viel "Kreativität und Improvisationskunst", wie Manfred Röder sagt, Schulleiter am Domgymnasium in Freising.

Schicht-Unterricht kaum zu vermeiden

Trotzdem wird man an Schicht-Unterricht nicht vorbeikommen. "Man muss in Intervallen denken", so Röder. Schließlich müsse man auch den Schulweg und den Transport der Schüler berücksichtigen. Auch hier dürfe es nicht zu eng werden, gerade die Aus- und Eingänge stellen Nadelöhre dar. Hier müsse klar geregelt werden, welche Schüler wo und wann in die Schule kommen.