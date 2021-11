Corona-Regeln: Was gilt aktuell in Bayern?

Katastrophenfall in Bayern, dritte Reform des Infektionsschutzgesetzes, 2G versus 3G, Updates bei den Apps: Mit den neuen Rekordzahlen bei Infektionen und steigenden Hospitalisierungsraten sowie Todeszahlen in Bayern kommt auch eine überwunden geglaubte Unsicherheit zurück, was noch erlaubt, was wieder verboten und welches Verhalten sinnvoll ist. Hier Antworten auf einige der drängendsten Fragen.

Was sieht der "Corona-Plan" der künftigen Bundesregierung vor?

Die "epidemische Lage nationaler Tragweite" wird nicht mehr verlängert sondern durch ein Gesetzespaket ersetzt. Dessen wichtigste Punkte sind:

Bundesweit wird künftig 3G am Arbeitsplatz gelten.

Corona-Tests sollen wieder kostenlos werden (wobei das letzte Wort hier die Länder haben).

In Alten- und Pflegeheimen soll wieder verpflichtend getestet werden, im Gespräch ist: Besucher immer und Pflegekräfte mindestens zweimal wöchentlich.

Die Unterstützung für Corona-Betroffene soll bis März 2022 verlängert werden.

Freilich: Noch ist die neue Regierung nicht im Amt. Zudem bleibt es den Bundesländern auch künftig unbenommen, eigene Regeln aufzustellen - was in Bayern erst in dieser Woche passiert ist.

Was hat sich geändert, seit Bayerns "Krankenhausampel" auf Rot gesprungen ist?

Seit dem 8. November liegen auf den bayerischen Intensivstationen mehr als 600 Menschen mit Covid-19. Seither gilt:

Öffentliche Veranstaltungen wie Kongresse, Messen, aber auch Sport- und Freizeitangebote unterliegen nun der 2G-Regel - ausgenommen sind nur Kinder unter zwölf Jahren. Ungeimpfte über zwölf Jahren dürfen auch mit negativem Schnell- oder PCR-Test nicht mehr zum Indoor-Sport oder anderen Freizeitbeschäftigungen wie Kino, Theater, Schwimmbad. (Eine Übergangsregelung erlaubt Zwölf- bis 17-Jährigen jedoch die Teilnahme an Sportangeboten im Innenbereich noch bis 31.12.2021.)

wie Kongresse, Messen, aber auch Sport- und Freizeitangebote unterliegen nun der 2G-Regel - ausgenommen sind nur Kinder unter zwölf Jahren. Ungeimpfte über zwölf Jahren dürfen auch mit negativem Schnell- oder PCR-Test nicht mehr zum Indoor-Sport oder anderen Freizeitbeschäftigungen wie Kino, Theater, Schwimmbad. (Eine Übergangsregelung erlaubt Zwölf- bis 17-Jährigen jedoch die Teilnahme an Sportangeboten im Innenbereich noch bis 31.12.2021.) Lokale Impfzentren sollen reaktiviert, Corona- Testzentren fortgeführt werden. Allerdings lehnt die bayerische Staatsregierung eine Kostenübernahme für die Tests bisher ab.

sollen reaktiviert, Corona- fortgeführt werden. Allerdings lehnt die bayerische Staatsregierung eine Kostenübernahme für die Tests bisher ab. An Bayerns Schulen wird die Maskenpflicht auf unbestimmte Zeit verlängert. Die Corona-Tests werden fortgeführt. Klassenübergreifende Aktivitäten sind bereits weitgehend eingestellt. Bei Sportangeboten und ähnlichem zieht die Staatsregierung aber Erleichterungen in Erwägung.

wird die Maskenpflicht auf unbestimmte Zeit verlängert. Die Corona-Tests werden fortgeführt. Klassenübergreifende Aktivitäten sind bereits weitgehend eingestellt. Bei Sportangeboten und ähnlichem zieht die Staatsregierung aber Erleichterungen in Erwägung. Maskenstandard bleibt FFP2, medizinische Masken sind derzeit nicht ausreichend.

Was tun, wenn meine Corona-Warn-App anschlägt?

Mit steigenden Infektionszahlen erhalten logischerweise wieder mehr Nutzer der Corona-App eine Warnmeldung: Die App wechselt immer dann auf Rot, wenn man über längere Zeit (mindestens zehn Minuten) einer Person zu nahe gekommen ist, die positiv getestet wurde - sofern diese ihr positives Ergebnis in der App freigeschaltet hat, was nach Informationen von BR24 oft erst spät passiert.

Für Ungeimpfte heißt das: verpflichtend in Quarantäne und Einholen eines - dann kostenlosen - PCR-Tests. Wer vollständig geimpft oder genesen ist und eine rote Warnung bekommt, muss zunächst nicht in Quarantäne - sollte sich aber mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (116117) oder dem Gesundheitsamt telefonisch in Verbindung setzen.

Rückmeldungen Betroffener an BR24 deuten allerdings daraufhin, dass die Gesundheitsämter bereits wieder überlastet und oft kaum zu erreichen sind - dann sollten Sie Kontakt zu Ihrem Hausarzt aufnehmen.

Mein Testergebnis ist positiv - Was jetzt?

Entsprechend zur roten Corona-App gilt: Wer erfährt, dass er Kontakt zu einem Infizierten hatte, wer einen Selbsttest gemacht oder einen Antigen-Schnelltest absolviert und einen positiven Befund erhalten hat, muss diese durch einen PCR-Test überprüfen lassen und sich bis dahin in Quarantäne begeben. Im Fall des Antigen-Schnelltests ist zudem eine Meldung ans Gesundheitsamt angezeigt.

Wie lange müssen positiv PCR-Getestete in Quarantäne?

Wer in Quarantäne muss, darf seine Wohnung in dieser Zeit nicht verlassen, keinen Besuch empfangen und sollte sich von Mitbewohnern wie Familienmitgliedern möglichst fernhalten. Geimpfte bekommen in diesem Fall Lohnfortzahlung, Ungeimpfte nicht - es sei denn, sie sind verbeamtet.

Die Regeln, wie lange die Isolation andauern muss, sind leider ziemlich kompliziert. Positiv Getestete, die nicht geimpft sind, müssen generell mindestens 14 Tage in Quarantäne - egal, ob mit oder ohne Krankheitssymptome. Das Gleiche gilt für vollständig Geimpfte mit Krankheitssymptomen. Für symptomfreie Geimpfte und Genesene mit nur einer Impfung gilt eine Quarantäne-Pflicht von sieben Tagen. Ungeimpfte Kontaktpersonen müssen sich für zehn Tage isolieren.