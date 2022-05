Corona-Lockerungen: Was in Bayerns Kitas und Schulen jetzt gilt

In Kliniken und Pflegeheimen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt es im Freistaat bei den bisherigen Corona-Basisschutzmaßnahmen – laut Kabinettsbeschluss vorerst bis 28. Mai. Die Regeln an den bayerischen Schulen und Kindertagesstätten aber werden ab 1. Mai gelockert.

Testpflicht in Schulen, Kindergärten und Krippen fällt weg

Nach der Rückkehr aus den Osterferien am vergangenen Montag wurden Schülerinnen und Schüler noch eine Woche lang getestet, "um den Eintrag von Infektionen nach den Ferien zu minimieren". Damit ist jetzt Schluss: Künftig werden keine PCR-Pooltests und Antigen-Schnelltests in den Klassenzimmern mehr vorgenommen.

Auch in Kinderkrippen, Kindergärten und Horten werden die Testpflichten gestrichen. Eltern müssen also keine Test-Nachweise oder schriftliche Bestätigungen mehr vorlegen, dass sie ihr Kind negativ getestet haben.

"Aufgrund des jahreszeitlich zu erwartenden Rückgangs der Infektionszahlen ist für die Zeit ab 1. Mai 2022 eine Fortführung der anlasslosen Reihentestungen in Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung für den sicheren Schul- beziehungsweise Kindertagesbetreuungsbetrieb nicht weiter geboten", heißt es in der Begründung zur geänderten bayerischen Corona-Verordnung. Der Freistaat stelle daher künftig keine Selbsttests mehr zur Verfügung.

Positiv Getestete müssen zu Hause bleiben – in Isolation

Im Fall einer Corona-Infektion müssen auch Kinder und Jugendliche weiterhin zu Hause bleiben – in die Kita oder Schule dürfen sie dann für mehrere Tage nicht gehen. Im Fall eines positiven Tests gilt in Bayern weiterhin die Pflicht zur Isolation. Diese darf seit Mitte April frühestens "nach Ablauf von fünf Tagen" nach dem Test beendet werden, falls die oder der Betroffene seit mindestens 48 Stunden keine Corona-typischen Symptome hatte. Spätestens nach dem Ablauf von zehn Tagen ist die Quarantäne in jedem Fall automatisch zu Ende. Ein "Freitesten" ist in keinem Fall mehr nötig. Das bayerische Gesundheitsministerium empfiehlt, nach dem Ende der Isolation fünf Tage lang eine Maske zu tragen.

Wer Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte, darf weiter in die Kita oder zur Schule: Eine Quarantäne für enge Kontaktpersonen gibt es in Bayern nicht mehr.

Kein 3G mehr für Besucher und Beschäftigte

Ob in Kitas oder Schulen – auch die 3G-Zugangsbeschränkung für Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte entfällt. Sie müssen künftig also keinen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis mehr vorlegen, um die Einrichtungen betreten zu dürfen.

Ausflüge und Schülerfahrten erlaubt

Nachdem zuletzt nur eintägige Schülerfahrten möglich waren, können Schulklassen jetzt wieder mehrere Tage auf Reisen gehen: Seit dem Ende der Osterferien am vergangenen Montag dürfen laut Kultusministerium mehrtägige Schülerfahrten einschließlich Schüleraustauschen wieder stattfinden. Ausflüge mit Kita-Kindern sind ebenfalls uneingeschränkt möglich.

Regelbetrieb in Kitas

In Kindertageseinrichtungen in Bayern ist bereits länger wieder der Regelbetrieb erlaubt – die Kinder müssen nicht mehr in festen Gruppen betreut werden. Einige Kitas mit offenen Konzepten hielten zuletzt sicherheitshalber aber noch an festen Gruppen fest.

Empfohlene Hygienemaßnahmen für Schulen

Zum 1. Mai wird der Rahmenhygieneplan für die bayerischen Schulen ungültig. Das Kultusministerium empfiehlt "für einen möglichst sicheren Unterrichtsbetrieb" aber die Einhaltung von Hygienemaßnahmen: "In der Schule kommen jeden Tag viele Menschen zusammen. Daher ist es besonders wichtig, dass jede und jeder Einzelne in der Schule auf sich und andere Rücksicht nimmt", heißt es im jüngsten Schreiben des Ministeriums an die Eltern. Die Empfehlungen:

Masken: Schülerinnen und Schüler können im Unterricht weiterhin freiwillig eine Schutzmaske tragen. Vor allem für Begegnungsflächen wie Gänge, Treppenhäuser und Pausenhallen empfiehlt das Kultusministerium das Tragen ausdrücklich. Nach einem bestätigten Infektionsfall rät es, dass die übrigen Schüler der Klasse für fünf Schultage auch im Unterricht eine Maske aufsetzen.

Lüften: Klassenzimmer sollten alle 45 Minuten durch vollständig geöffnete Fenster gelüftet werden, im Idealfall alle 20 Minuten.

Abstand: Wo immer es möglich ist, sollte im Schulgebäude auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern geachtet werden.

Allgemeine Hygieneregeln: Empfohlen wird auch regelmäßiges Händewaschen mit Seife sowie die Einhaltung der Husten- und Niesetikette.

Umgang mit Krankheitssymptomen: Grundsätzlich gilt laut Kultusministerium: "Wer krank ist, bleibt zuhause – unabhängig davon, ob Covid-19-Verdacht besteht oder nicht." Bei Corona-typischen Symptomen wie Atemnot, neu auftretendem Husten und Fieber sollte ein Arzt aufgesucht werden. Bei leichten Symptomen wie Schnupfen oder Halskratzen sollte sicherheitshalber ein Schnelltest vorgenommen werden – zu Hause oder in einem Testzentrum.

Schüler brauchen Tests für Klinikbesuche

Da die regelmäßigen Tests in der Schule wegfallen, brauchen Schülerinnen und Schüler künftig für den Zugang zu Einrichtungen mit Testpflicht einen aktuellen negativen Corona-Testnachweis. Aktuell gilt in Bayern eine einrichtungsbezogene Testpflicht für Besucher in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie noch nicht eingeschulte Kinder stehen weiterhin getesteten Personen gleich.