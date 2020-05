Corona-Regeln verändern Gottesdienst in Mamming

Am Dienstagabend haben in Mamming (Lkr. Dingolfing-Landau) zum ersten Mal seit sechs Wochen wieder die Kirchenglocken zu einem öffentlichen Gottesdienst geläutet. Auch für Pfarrer Thomas Gleißner war das ein spannender Moment. Durch die Corona-Pandemie hat sich der Gottesdienst verändert.

Sitzordnung streng reglementiert

Viele Menschen seien jetzt verunsichert und hätten Angst, sagt Gleißner. Er selbst wisse nicht, was auf ihn zukomme beim ersten Gottesdienst seit so langer Zeit - und unter ganz neuen Bedingungen. "Ich lass mich überraschen, wer heute kommt." Als die ersten Besucher kommen, wird schnell klar, dass es kein Gottesdienst wie sonst wird, wie man ihn kennt. Es herrscht Desinfektions- und Maskenpflicht. Außerdem ist die Sitzordnung streng reglementiert. Maximal 50 Gottesdienstbesucher dürfen die Kirche betreten. Jede zweite Sitzreihe ist gesperrt. Die zugelassenen Plätze sind markiert und werden den Besuchern jeweils zugewiesen. Normalerweise passen hier mehrere hundert Menschen rein. Heute sind nur rund 30 Gläubige in die Kirche gekommen.