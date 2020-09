Corona-Regeln missachtet: 50 Anzeigen nach illegaler Disco-Party

Die Beamten hatten einen Tipp bekommen: Die Münchner Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in der Maxvorstadt einen illegalen Disco-Betrieb aufgedeckt. Dort waren Tänzer ohne Mundschutz und doppelt so viele Gäste wie erlaubt. Es gab daraufhin 50 Anzeigen. Dem Wirt wurde der weitere Betrieb des Lokals verboten.

Corona-Regeln missachtet

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beamten Hinweise erhalten, dass in dem Lokal in der Nähe der Pinakotheken regelmäßig gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verstoßen werde. Um 00.30 Uhr betraten Beamte die Lokalität. Zunächst mischten sie sich in zivil unter die Gäste.

Mehr als doppelt so viele Gäste wie erlaubt

Statt der erlaubten 40 hätten sie über 100 Gäste angetroffen, im Gaststättenbereich sei ein unerlaubter Disco-Betrieb in vollem Gange gewesen. Insgesamt waren dann circa 50 Polizeikräfte vor Ort. Sie beendeten laut Mitteilung den Betrieb, gegen 50 Gäste erging eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Anzeigen für Gäste und Betreiber

Der Betreiber erhielt laut Polizei eine Anzeige wegen Verstößen gegen den Infektionsschutz, den Brandschutz und die Gewerbeordnung. Ein weiterer Disco- bzw. Gaststättenbetrieb sei ihm untersagt worden. Um 2 Uhr war der Einsatz der Polizei beendet.