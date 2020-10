Corona-Regeln in Nürnberg: Was gilt, wann und wie lange?

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern lag am vergangenen Freitag nach Angaben der Stadt Nürnberg bei 49,5 – also haarscharf vor dem kritischen Wert von 50. Deshalb verschärfte die Stadt daraufhin die Maßnahmen und nahm als Grundlage dafür bereits eine Inzidenz von 50 an. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) rechnete fest damit, dass Nürnberg spätestens am Wochenende den Wert erreichen würde. Und noch am selben Tag stand fest: Er hatte recht.

Staatsregierung entscheidet über Maßnahmen in Kommunen

Am Samstag lag die Inzidenz aber wieder unter 50, die Maßnahmen, die eigentlich zwei Wochen lang gelten sollten, wurden wieder gelockert. Warum? "Der Freistaat hat einen Paradigmenwechsel vollzogen und beschließt selbst, was in den Kommunen gelten soll", sagt Olaf Kuch, Leiter des Direktoriums für Bürgerservice, Digitalisierung und Recht der Stadt Nürnberg dem BR auf Anfrage. Grundlage dafür sei die Corona-Ampel. Da die Inzidenz in der Stadt wieder auf unter 50 sank, zeigte die Ampel also Gelb. Die Maßnahmen, die OB König in der Pressekonferenz am Freitag verkündet hatte, waren wieder hinfällig.

Ampel-Werte gelten sieben Tage

Nachdem die Stadt am Samstag also ihre Allgemeinverfügung veröffentlicht hatte, kam die neue Anordnung des Staatsministeriums. Demnach blieb Nürnberg nur noch, die Bereiche festzulegen, in denen die Maskenpflicht gelten soll. Bis morgen sollen alle Schilder an den jeweiligen Zonen stehen, meint Kuch. Alles Weitere regelt die aktuell gelbe Corona-Ampel.

"Das Maßgebliche ist die Corona-Ampel der Staatsregierung", so Kuch weiter. Wenn eine Kommune als Gelb oder Rot eingestuft werde, dann bleiben sie mindestens sieben Tage auf der Stufe, erklärt Kuch. Das bedeutet, sollte Nürnberg in den kommenden Tagen unter den Warnwert von 35 sinken, gelten für die Stadt weiterhin Maßnahmen der Stufe Gelb. Erst nach sieben Tage würden sie heruntergestuft werden. "Bürgerinnen und Bürger sollten also auf die Ampel schauen, nicht auf die täglichen Zahlen", meint Olaf Kuch.

Wie kann ich mich informieren?

Lange hat die Stadt Nürnberg auf ihrer Homepage selbst die aktuellen Fallzahlen veröffentlicht. Mittlerweile verweist die Stadt auf die Corona-Ampel des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Das sei eine Vorgabe der Staatsregierung, so Olaf Kuch. Bürgerinnen und Bürger sollen sich auf den Seiten des Staatsministeriums und des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) informieren.

Wie die Corona-Ampel funktioniert

Am Mittwoch hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die – nicht unumstrittene – Corona-Ampel nach österreichischem Vorbild in Bayern eingeführt. So zeigt die Ampel Gelb, wenn die 7-Tage-Inzidenz in einer Stadt oder einem Kreis zwischen 35 und 49 liegt. Rot strahlt sie, wenn der kritische Wert von 50 erreicht oder überschritten ist. Gedacht ist die Ampel als einfacher Überblick für die Regionen.

Am Samstag teilte die Staatsregierung mit, dass Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) ab sofort täglich über die Corona-Ampel informieren werde. Um 15.00 Uhr werde die Ampel täglich aktualisiert. Auf der Internet-Seite der Staatsregierung sind unter den jeweiligen "Ampelschaltungen" die aktuellen Hotspot-Regionen gelistet.

Gelb? Rot? Was gilt wann?

Zeigt die Corona-Ampel gelb, dürfen sich maximal zehn Personen oder zwei Haushalte treffen. Sowohl bei privaten Feiern als auch bei Kontakten. Zeigt sie Rot, sind nur fünf Personen erlaubt.

Sowohl bei Gelb als auch bei Rot gilt eine Maskenpflicht, wo Menschen dichter und länger zusammen sind. Zum Beispiel auch in Fußgängerzonen und weiterführenden Schulen ab der fünften Klasse – und zwar auch am Sitzplatz. Bei Rot gilt das sogar in allen Jahrgangsstufen und in Hochschulen.

Wenn die Ampel in einer Region auf Gelb steht, gilt eine Sperrstunde in der Gastronomie und ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen ab 23 Uhr. Bei Rot gilt dies bereits ab 22 Uhr. In beiden Fällen darf an Tankstellen kein Alkohol mehr verkauft werden.

Was gilt denn nun? LGL oder RKI?

Die Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen und des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin unterscheiden sich des Öfteren. Woran liegt das? Die lokalen Gesundheitsbehörden melden ihre Zahlen dem LGL. Das leitet die Zahlen – nach einer Plausibilitätsprüfung – an das RKI weiter. Ein Grund für die Abweichung: Die beiden Einrichtungen aktualisieren ihre jeweiligen Zahlen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Normalerweise liegen acht Stunden dazwischen.

Welche Zahlen haben dann Vorrang? Das Gesundheitsministerium erklärt auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, dass für Städte und Gemeinden grundsätzlich der höhere Wert gilt.

Wie ist die Situation an unserer Schule?

Für Schulen und Kindertagesstätten gilt in Nürnberg allgemein aktuell die Stufe 2 des Drei-Stufen-Plans. Das entspricht den Maßnahmen der gelben Ampel. Das bedeutet, dass Schüler ab der fünften Klasse auch am Sitzplatz einen Mund-Nase-Schutz tragen müssen. Für einzelne Schulen können aber auch schärfere Bestimmungen gelten.

Bei einer höheren Inzidenz können Schulklassen auch wieder geteilt werden. Laut Kultusministerium entscheidet darüber jede Schule gemeinsam mit dem Gesundheitsamt. Im Zweifel müssen sich Eltern bei der jeweiligen Schule erkundigen.

Kulanzzeit in Nürnberg

Olaf Kuch ist sich darüber bewusst, dass die Regeln für manche Menschen verwirrend sein können. Laut Kuch zeigt auch die Polizei derzeit noch viel Verständnis: So wurden bei Kontrollen in der Innenstadt am vergangenen Wochenende noch keine Strafen verteilt, sondern die Bürger zunächst aufgeklärt. In der Gastronomie habe es Kuch zufolge auch keine Probleme und Strafen gegeben. Die Wirte wurden von der Polizei aufgeklärt, im Anschluss machten die Gastronomen ihre Betriebe zu.