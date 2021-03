Corona-Regeln in Leichter Sprache aus Regensburg

Wo gibt es weiteren Bedarf?

Gaby Eisenhut ist stellvertretende Leiterin der Stiftung für an Krebs erkrankte und behinderte Kinder (KreBeKi) aus Regensburg. Auch sie hat schon Texte von Sebastian Müller in Leichte Sprache übersetzen lassen. Ihrer Meinung nach ist Leichte Sprache essentiell für Betroffene: "Die Betroffenen wollen genauso wie alle anderen Menschen teilhaben. Auch an Veranstaltungen, Hörbeiträgen, Filmbeiträgen, überall wo eben auch schwierige Sprache benutzt wird. Die Leichte Sprache ist für mich ein Hilfsmittel, um schwierige Sprache zu verstehen."

Ganz wichtig sei laut Eisenhut Leichte Sprache in Schulen anzuwenden. "Homeschooling ist für Kinder mit Beeinträchtigungen ganz schwierig. Auch in Museen oder Universitäten bedarf es laut Experten Leichter Sprache. Eisenhut wünscht sich: "Überall wo schwierige Texte sind, sollte es künftig auch Texte in leichter Sprache geben. Zum Beispiel auch in Tageszeitungen oder in sämtlichen Lerninhalten."

Leichte Sprache benötigt viel Hintergrundwissen

Einfache Sprache bedeutet nicht, dass der Text insgesamt kurz sein muss oder weniger Wörter verwendet werden. Für Texte in Leichter Sprache braucht man wesentlich mehr Hintergrundwissen, das man als Erklärungen einbaut.

"FFP2-Maske" in Leichte Sprache übersetzt bedeutet: Eine FFP2-Maske ist eine besonders sichere Maske. Damit kann man sich besser vor Corona schützen. FFP ist eine Abkürzung. Die Abkürzung heißt filtering face piece. Das spricht man fiter-ing fäes pies. Das ist Englisch und bedeutet ungefähr: Teil im Gesicht, das vor Viren schützt. FFP2-Masken-Pflicht heißt: Jeder Mensch muss an bestimmten Orten eine FFP2-Maske tragen.

Im Text in Leichter Sprache werden deutlich mehr Buchstaben verwendet, um den Inhalt zu erklären. Neben Menschen mit Lernschwierigkeiten profitieren auch Menschen ohne Behinderungen von Leichter Sprache. Eisenhut hat immer wieder festgestellt, dass Flyer in Leichter Sprache viel schneller vergriffen waren als andere Flyer.