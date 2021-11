Krankenhaus-Ampel: Wie sinnvoll sind Bayerns Corona-Maßnahmen?

Die vierte Corona-Welle nimmt rasant an Fahrt auf. Am Montag beginnt in Bayern wieder die Schule – und es gibt wieder eine Maskenpflicht für alle Schüler. Die Grundschüler müssen die Maske erst einmal eine Woche lang tragen, alle anderen zwei Wochen.

Sind Masken bei Kindern eine sinnvolle Maßnahme?

Prof. Bernd Salzberger, Chef-Infektiologe an der Uniklinik Regensburg, schätzt die Maßnahme als sinnvoll ein, denn gerade bei Kindern zwischen sechs und elf Jahren sind die Zahlen in die Höhe geschossen. Salzberger fände es gut, wenn die Masken nicht nur ein bis zwei Wochen getragen werden, sondern länger. Gerade auch, weil es in der Ferienzeit viele heftige Ausbrüche in Serbien, Bulgarien und Rumänien gab.

Auch Prof. Ulrike Protzer, Virologin aus München, macht deutlich: Die Masken im Unterricht machten absolut Sinn. Wenn Schüler aus den Ferien kommen, habe man erst einmal ein diffuses Bild. Masken seien eine einfache Maßnahme und damit lasse sich viel erreichen.

Dritt-Impfung: Ja oder nein oder nur für Ältere?

Der nächste – umstrittene - Punkt des Corona-Maßnahmen-Pakets: die Dritt-Impfung. Hier prescht Bayern voran. Zunächst hieß es, dass die Dritt-Impfung nur für Personen über 60 Jahren empfohlen wird. Jetzt gilt die Empfehlung für alle. Prof. Salzberger ist für die Impfung für alle Älteren ab 60 Jahren – hier hätten etwa die Israelis sehr gute Erfahrungen gemacht.

Allerdings sieht er hier das große Problem: Die Dritt-Impfung bekommt nur derjenige, der bereits zweimal immunisiert wurde. Doch nur 64,7 Prozent der Menschen in Bayern sind geimpft. Bremen, das Saarland, Schleswig-Holstein können sehr viel bessere Impf-Quoten aufweisen. Laut Salzberger sind Migranten häufig nicht geimpft. Hier bräuchte es eine spezielle und individuelle Aufklärung durch die jeweiligen Einrichtungen. Man sollte individuelle und mobile Impfangebote machen – große leerstehende Impfzentren seien keine Lösung.

Prof. Ulrike Protzer empfiehlt die Dritt-Impfung auf jeden Fall. Dass man eine dritte Impfung braucht, sei bei fast allen Impfstoffen die Regel. Damit die Hausarztpraxen nicht überlastet werden, sollten ihrer Meinung nach zunächst Personen mit einem hohen Risiko geimpft werden. Daher Protzers Rat: jetzt alle Personen ab 70, dann ab 60 und dann ab 50. Wichtig ist für die Virologin: Zunächst sollten alle gefährdeten Menschen geimpft werden und Menschen mit Vorerkrankung – eben die, bei denen die ersten beiden Impfungen schon am längsten her sind. Protzer plädiert für niederschwellige Impfangebote – also mobile Teams, die vor Supermärkten, Altenheimen oder Unis die Menschen unkompliziert und ohne Termin impfen. Spanien und andere hätten damit sehr gute Erfolge erzielt.

Was gilt wo: 2G oder 3G oder 3G-plus?

Die höchsten Inzidenzwerte weisen derzeit Miesbach mit über 700 auf, aber auch Landkreise wie Straubing-Bogen, Mühldorf am Inn und Rosenheim haben extrem hohe Werte. Vielerorts herrscht jetzt die Regel 3G-plus – eine verschärfte 3G-Regelung, die besagt, dass ausschließlich Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete Zutritt zu einem bestimmten Ort haben. PCR-Tests sind zuverlässiger als Antigen-Schnelltests.

Neben der 3G-Regel ist inzwischen in vielen Regionen die sogenannte 2G-Regel als Option eingeführt. Die zwei "Gs" stehen für geimpft und genesen – die dritte Option, getestet, entfällt. Grundsätzlich bedeutet die 2G-Regel, dass nur Geimpfte und Genesene zu Veranstaltungen, Aktivitäten oder Innenräumen, in denen eine hohe Infektionsgefahr besteht, Zugang haben. Für Prof. Protzer ist die Vorgabe auf alle Fälle sinnvoll, denn viele Krankenhäuser sind im Moment durch ungeimpfte Menschen an ihrer Belastungsgrenze.

Thomas Geppert, der Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern, sagt dazu: "Maßnahmen wie diese sind zwar wieder eine zusätzliche Hürde, aber auf alle Fälle besser als ein Lockdown. Bei den Hotels und Gaststätten gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz."

Nachjustierung der Krankenhaus-Ampel

Die Ampel springt auf Gelb, wenn landesweit 450 Intensivbetten belegt sind. Rot zeigt die Ampel, wenn landesweit 600 Intensivbetten belegt sind. Bereits bei Stufe Gelb kommen zusätzliche Schutzmaßnahmen ins Spiel: Es wird auf FFP2-Masken statt medizinischen umgestellt. Wo bisher die 3G-Regel galt - also Einlass nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete - gilt dann die 3G-plus-Regel mit PCR-Test statt Schnelltest.

Wo zuvor 3G-plus galt, gilt dann 2G. Ausgenommen sind der Einzelhandel und der Öffentliche Nahverkehr. Der Regensburger Mediziner Bernd Salzberger rät, hier die Verordnungen nicht zu kleinteilig anzulegen und alles so einfach wie möglich zu gestalten.

Strengere Maßnahmen in Hotspots und bei roter Ampel-Warnstufe

Rote Krankenhausampel: Hier gilt 3G am Arbeitsplatz, 2G wird ausgeweitet. Sollte die Ampel auf Rot springen, gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz und 2G wird deutlich ausgeweitet. Für die Gastronomie würde dann flächendeckend die 3G-plus-Regel angewandt. Ungeimpfte brauchen bei einem Restaurantbesuch einen PCR-Test.

Die Regelungen der roten Krankenhaus-Ampel gelten auch für Hotspots, in denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 300, und eine Intensivbetten-Auslastung von mehr als 80 Prozent vorherrscht. Für Salzberger sind die Maßnahmen wichtig und richtig, denn angesichts der vierten Corona-Welle muss man seiner Meinung nach alles darauf anlegen, dass die erschreckenden Zahlen wieder nach unten gehen.

Spahn will mehr Booster-Tempo, Kontrollen und Tests

Bund und Länder ringen wieder um einen gemeinsamen Kurs. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert mit Blick auf die bevorstehenden Beratungen bereits mehr Tempo bei Booster-Impfungen, schärfere Kontrollen der Einhaltung von 2G- und 3G-Regelungen sowie eine Testpflicht für Beschäftigte und Besucher in Pflegeheimen - und zwar unabhängig davon, ob diese bereits geimpft sind oder nicht.

Ulrike Protzer erinnert aber daran, dass man das Virus nicht "wegtesten" kann. Einen Immunschutz aufzubauen und die Hygienemaßnahmen einzuhalten ist ihrer Meinung nach deshalb viel wichtiger.