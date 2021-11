Ampelstufe in Bayern jetzt gelb: Was ab Sonntag gilt

Ein neuer Kabinettsbeschluss kann so einiges durcheinanderwürfeln. Am Mittwoch hat die Staatsregierung die Änderungen an der 14. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung beschlossen, heute tritt der neue Verordnungstext in Kraft. Doch die Maßnahmen selbst, die greifen erst ab Sonntag – so sieht es die Verordnung vor. Bei Unternehmerinnen und Unternehmern in ganz Bayern hat das für Verwirrung gesorgt. Denn von Clubbesitzer bis Hochzeitsplanerin sind fast alle Branchen betroffen. Manuela Völkl zum Beispiel ist Traurednerin aus Kirchroth in Niederbayern – und am heutigen Samstag steht ihr Saisonabschluss an.

Wirte und Veranstalter teilweise verwirrt von Regelungen

Erst im Telefonat mit dem BR erfährt Völkl davon, dass die Corona-Ampel zwar schon heute auf gelb springt, die Regeln aber erst ab morgen greifen: "Dass tatsächlich die gelbe Ampelstufe am Samstag erst noch offiziell verkündet werden muss und dann ab Sonntag gültig ist, ist eine komplett neue Information für mich."

Christina Riegel betreibt die Gaststätte "Traube" im schwäbischen Bellenberg. Auch sie ist davon ausgegangen, dass die neuen Regelungen schon ab Samstag gelten. Für sie und viele ihrer Kollegen hatte die Ungewissheit Auswirkungen, sagt sie: "Viele haben mit Sicherheit den Leuten schon abgesagt. Man verärgert halt auch die Gäste."

Krankenhaus-Ampel überarbeitet: Das gilt bei "gelb"

Verursacht hat den Ärger die Verordnung über Corona-Maßnahmen. Weil die bayerischen Intensivstationen allmählich volllaufen, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch neue Verschärfungen verkündet. Die Staatsregierung hat dazu die Ampel überarbeitet und regionalisiert.

Gelb wird die Krankenhaus-Ampel bei mehr als 450 belegten Intensivbetten. Das ist aktuell der Fall - die Zahl liegt heute bei 550. Ebenfalls springt die Ampel auf gelb, wenn innerhalb der letzten sieben Tage landeweit mehr als 1.200 Covid-Patienten in ein bayerisches Krankenhaus eingewiesen wurden.

Gelbe Warnstufe bedeutet: Statt medizinischer OP-Maske muss wieder FFP2-Maske getragen werden. Außerdem verschärfen sich die 3G-Regeln: In Restaurants, Hotels oder zu einer Veranstaltung kommen Ungeimpfte ab morgen nur noch mit 3G plus, also mit einem PCR-Test.

Ein negativer Schnelltest reicht dann nicht mehr aus. Für Clubs, Diskotheken oder Bordelle gilt verpflichtend 2G – nur noch Geimpfte und Genesene haben Zutritt.

In diesen Bereichen sind weiterhin Schnelltests erlaubt

Unabhängig von allen Ampelwarnstufen dürfen Ungeimpfte mit Schnelltests weiterhin in Bibliotheken, zu Fort- und Weiterbildungen oder an Unis gehen. Gar keine Test-Einschränkungen gibt es für den Handel wie Supermärkte oder Buchhandlungen, für öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse.

Hier wird nicht kontrolliert, ob man geimpft, getestet oder genesen ist. "Weil das die Alltagsbereiche sind, bei denen jeder hinmuss, dort gibt es ja dann auch die Masken als entsprechenden Schutz", erklärte Söder die Ausnahme.

Ab Montag Maskenpflicht an Schulen

Strenger geht es dagegen wieder in den Schulen zu. Ab Montag müssen Schüler wieder Masken im Unterricht und auf dem Schulgebäude tragen. Stoffmasken oder medizinische OP-Masken reichen allerdings aus. Unter freiem Himmel, zum Beispiel auf dem Pausenhof, gibt es keine Maskenpflicht. Gelten soll diese Regelung bis zum 24. November. Für Grundschulen gilt dies zunächst nur für 1 Woche.

Wenn die Ampel "rot" leuchtet: Fast überall 2G

Auf rot springt die Ampel, sobald bayernweit mehr als 600 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt sind. Bei roter Ampelstufe dürfen nur noch Geimpfte und Genesene in bestimmte Einrichtungen oder zu Veranstaltungen, es gilt fast überall 2G. Ausnahmen bleiben Gaststätten, Hotels und körpernahe Dienstleistungen. "Auch Ungeimpfte sollen weiter zum Friseur gehen können", sagte Söder. Hier bleibt es deshalb bei 3G plus.

Neu ist, dass die rote Stufe auch in das Berufsleben eingreift: Ungeimpfte müssen zweimal pro Woche einen negativen Schnelltest vorweisen, wenn sie Kontakt zu Kunden haben oder, wenn der Betrieb mehr als zehn Beschäftigte hat. Handel, öffentliche Verkehrsmittel und Schülerbeförderung sind hier ausgenommen.

Bayern setzt zudem auf Hotspot-Strategie

Neben den neuen Ampelregeln setzt die bayerische Regierung künftig auf die sogenannte Hotspot-Strategie. Als Hotspots gelten Landkreise, in denen zum einen die 7-Tage-Inzidenz von 300 überschritten wurde und zum anderen mindestens 80 Prozent der Intensivbetten ausgelastet sind. Für diese Gebiete gelten dann die strengen Regeln, die für die rote Ampelstufe vorgesehen sind.

Für den heutigen Samstag aber bleibt erst mal alles wie bisher. Es wird ohne 3G-plus-Regel geheiratet und die Wirtshäuser dürften abends wie geplant voll werden. Denn: Stellt das bayerische Gesundheitsministerium die gelbe oder rote Ampelwarnstufe fest, gelten die Maßnahmen offiziell erst ab dem darauffolgenden Tag, also ab Sonntag.