Corona-Regeln: Was seit heute in Bayern gilt

Eine so niedrige 7-Tage-Inzidenz für Bayern wie heute meldete das Robert-Koch-Institut zuletzt am 13. August 2020: Der Wert ist auf 6,0 gesunken. 15 Landkreise und kreisfreie Städte melden mittlerweile sogar eine Inzidenz von 0. Dennoch mahnt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur Wachsamkeit - insbesondere angesichts der Ausbreitung der zuerst in Indien entdeckten Corona-Mutation: "Die Delta-Variante erfordert Klugheit", sagte er nach der Kabinettssitzung am Dienstag.

Die bayerische Staatsregierung hat die Corona-Schutzmaßnahmen im Freistaat daher grundsätzlich um vier weitere Wochen bis 28. Juli verlängert, gleichzeitig gelten ab heute aber einige Erleichterungen. Söder spricht von "vorsichtigen Öffnungen mit Schutzinstrumenten".

Mehr Zuschauer bei Sport- und Kulturveranstaltungen im Freien

Wie schon bei den Vorrundenspielen der Fußball-EM in München dürfen auch zum Viertelfinale am Freitag wieder rund 14.000 Zuschauer in die Arena - das bleibt aber eine Ausnahme. Grundsätzlich bleiben Events dieser Größenordnung weiterhin verboten. Immerhin dürfen aber von heute an dreimal so viele Menschen wie bisher zu Kultur- und Sportveranstaltungen unter freiem Himmel kommen: 1.500 statt 500. Der überwiegende Teil von ihnen muss einen festen Sitzplatz haben, maximal 200 Zuschauer (bisher: 100) dürfen stehen - bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern.

Für Kultur- und Sportevents in Innenräumen gilt jetzt eine absolute Zuschauer-Obergrenze von 1.000 einschließlich Geimpfter und Genesener - sofern die Saalgröße einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Sitzplätzen zulässt. In kleinere Räumen dürfen entsprechend weniger Menschen. Stehplätze sind dort nicht vorgesehen.

Für Tagungen und Kongresse gelten die gleichen Beschränkungen. Messen sollen voraussichtlich ab September wieder erlaubt sein.

Überregionale Märkte und verkaufsoffene Sonntage möglich

In den vergangenen Monaten durften Märkte nur stattfinden, wenn sie "keine großen Besucherströme anziehen". Diese Einschränkung wurde nun gestrichen, damit sind ab sofort auch überregionale Märkte wieder möglich. Allerdings dürfen sie weiterhin "keinen Volksfestcharakter" aufweisen. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist mit den überregionalen Märkten für die Kommunen "auch die Möglichkeit verbunden, verkaufsoffene Sonntage wieder auszurufen".

Gastronomie darf eine Stunde länger geöffnet bleiben

Bisher musste in Restaurants, Cafés und Co. um Mitternacht die Lichter ausgehen, jetzt dürfen gastronomische Betriebe bis 1 Uhr geöffnet bleiben. Die übrigen Regeln bleiben unverändert - beispielsweise die Erfassung der Kontaktdaten der Gäste und die FFP2-Maskenpflicht jenseits des Platzes am Tisch.

Schulen: Maskenpflicht gelockert, mehr Tests möglich

Am Sitzplatz im Klassenzimmer dürfen nun unter bestimmten Voraussetzungen alle Schüler und Lehrer die Maske ablegen, die Regeln unterscheiden sich aber nach wie vor je nach Schulart. Neu ist: Auch an weiterführenden Schulen fällt die Maskenpflicht am Platz jetzt weg - allerdings nur in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 25. Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde kann laut der neuen Corona-Verordnung dabei anordnen, dass dies nur für Schüler und Lehrer gilt, die dreimal pro Woche einen negativen Corona-Test vorlegen. Ansonsten müssen aktuell zwei Tests pro Woche vorgenommen werden, um am Unterricht teilnehmen zu dürfen. Bayernweit liegt die Inzidenz nur noch in einem einzigen Landkreis über 25: im Kreis Lichtenfels (31,4).

An Grundschulen bleibt es bei der schon seit gut einer Woche gültigen Regelung: Dort muss nur in Kommunen mit einer Inzidenz von mehr als 50 am Sitzplatz im Klassenzimmer eine Schutzmaske getragen werden.

Für die Pausenhöfe aller Schulen war die Maskenpflicht bereits grundsätzlich aufgehoben worden. Damit muss nur noch auf den Gängen, den Toiletten und auf dem Weg zum Sitzplatz eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Mehr Nachrichten und Hintergrundinfos zu Schule in der Corona-Krise

Bundes-Notbremse gilt nicht mehr

Nach mehr als zwei Monaten ist die sogenannte Bundes-Notbremse Ende Juni ausgelaufen. Daher gibt es bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100 keine automatische Verschärfung der Corona-Regeln mehr, wie zum Beispiel strengere Kontaktbeschränkungen, eine nächtliche Ausgangssperre und die Schließung vieler Geschäfte. Aktuell sind alle Landkreise in Bayern ohnehin weit von diesem Schwellenwert entfernt.

Sollte es irgendwo im Freistaat wieder eine Inzidenz von mehr als 100 geben, so gelten laut Gesundheitsministerium "grundsätzlich diejenigen Regelungen, die für den Inzidenzbereich zwischen 50 und 100 Anwendung finden". Zudem muss die zuständige Kreisverwaltungsbehörde zusätzliche Schutzmaßnahmen anordnen, "um einen weiteren Anstieg der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu verhindern und die Zahl der Neuinfektionen erneut zu senken".

Welche Regeln bleiben?

Zahlreiche weitere Corona-Beschränkungen im Freistaat gelten unverändert weiter. Eine Auswahl:

Maskenpflicht: In öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften, bei Gottesdiensten und Demonstrationen in geschlossenen Räumen müssen alle Menschen ab 16 Jahren weiterhin eine FFP2-Maske tragen. Für Kinder und Jugendliche zwischen dem 6. und dem 16. Geburtstag reicht eine medizinische Gesichtsmaske. In öffentlichen Gebäuden und Begegnungsflächen der Arbeitsstätte gilt die Pflicht, eine medizinische Gesichtsmaske oder eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (Redaktioneller Hinweis: In einer ersten Version dieses Artikels war fälschlicherweise von einer FFP2-Maskenpflicht die Rede).

Kontaktbeschränkungen: Bei einer Inzidenz unter 50 dürfen sich bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Wird dieser Corona-Wert überschritten, sind Zusammenkünfte von maximal zehn Menschen aus höchstens drei Haushalten erlaubt (jeweils plus dazugehörige Kinder unter 14 Jahren).

Private Feiern wie Geburtstage, Hochzeiten, Taufen oder Vereinssitzungen: Auch hier ist der Schwellenwert 50 entscheidend. Wird er unterschritten, dürfen im Freien bis zu 100 Menschen feiern, in geschlossenen Räumen maximal 50. Bei einer Inzidenz ab 50 sind jeweils halb so viele Gäste erlaubt.

Sport: Liegt die Inzidenz vor Ort unter 50, ist "Sport jeder Art ohne Personenbegrenzung gestattet". In Kommunen mit einem höheren Corona-Wert ist ohne einen Testnachweis lediglich "kontaktfreier Sport in Gruppen von bis zu zehn Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren" erlaubt. Können alle Teilnehmer einen negativen Corona-Test vorlegen, ist Sport jeder Art ohne Personenbegrenzung möglich. Grundsätzlich richtet sich die maximale Teilnehmerzahl auch beim Sport nach der Größe der jeweiligen Sportstätte.

Geschäfte: Für Supermärkte, Ladengeschäfte sowie Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe mit Kundenverkehr gilt eine Personenbegrenzung. Für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche darf maximal ein Kunde je 10 Quadratmeter hinein, für die Fläche darüber hinaus zusätzlich ein Kunde pro 20 Quadratmeter.

Tourismus: In bayerischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen muss jeder Gast bei seiner Ankunft grundsätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen. Ab einer Inzidenz von 50 vor Ort werden zudem alle 48 Stunden weitere Corona-Tests nötig. Vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen.

Testpflicht: Ab einer Inzidenz von 50 brauchen auch Besucher von Restaurants, Schwimmbädern, Freizeitparks, Theatern, Kinos etc. einen aktuellen negativen Corona-Test - sofern sie nicht genesen oder vollständig geimpft sind.