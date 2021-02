Corona-Regeln im Überblick: Was ab Montag in Bayern wieder geht

Es war die erste offiziell und mit einigem Pathos verkündete Lockerung im Geschäftsleben: Ab Montag, dem 1. März dürfen Bayerns Friseure ihre Läden wieder aufsperren. Die Öffnung habe mit Hygienebedürfnissen und "auch etwas mit Würde zu tun in diesen schwierigen Zeiten", so Ministerpräsident Markus Söder am 10. Februar.

Auch, aber sicher nicht nur eine Rolle gespielt haben dürften auch Meldungen über illegale "private" Dienstleistungen einzelner schwarzer Schafe des Gewerbes in Kellern und fremden Küchen; vielleicht auch die öffentliche Reaktion auf manche frisch frisierten Promis und Lokalpolitiker.

Friseursalons brauchen den Kundenansturm nun dringend

Trotz dieser Öffnung dürften viele Bayern ihre Haare noch länger lang tragen. Etliche Salons sind auf Wochen hinaus ausgebucht. In Bayreuth versteigerte ein Friseur seinen ersten Termin nach dem Lockdown für 422 Euro - für einen guten Zweck. Was der Ansturm sonst in die Kasse spülen wird, das brauchen die meisten Betriebe dringend. Einige - berichtet der Landesverband - warteten noch immer auf das Kurzarbeitergeld vom Dezember und Januar. Landesinnungsmeister Christian Kaiser fürchtet, jeder vierte Friseursalon in Bayern könnte demnächst für immer schließen.

Auch Nagel-, Gesichts- und Fußpfleger dürfen aufsperren

Zum großen "Locken-Down" kommen weitere "körpernahe Dienstleistungen". Fußpflege, Gesichtspflege und Maniküre einschließlich der Nagelstudios sind ebenfalls wieder erlaubt, kurz: alle Dienstleistungen zum Zweck der Körperhygiene und -pflege.

Es gelte die Devise, "Gleiches gleich zu behandeln", erläutert Staatskanzleichef Florian Herrmann. Die Maskenpflicht für die Kunden entfällt laut Staatskanzlei aber nur, "soweit die Art der Dienstleistung sie nicht zulässt".