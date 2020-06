Kontaktregeln in Bayern und Corona-Lockerungen ab Montag

Die Kontaktbeschränkungen in Bayern bleiben vorerst unverändert. Nach jetzigem Stand sei kurzfristig keine Änderung geplant, erklärte ein Sprecher der Staatskanzlei auf BR-Anfrage.

Im jüngsten Bund-Länder-Beschluss heißt es, dass Treffen bis zu zehn Personen erlaubt werden könnten - je nach Infektionsgeschehen hätten die Länder die Möglichkeit, dies ab 6. Juni zu gestatten oder bei der bisherigen, restriktiveren Regelung zu bleiben.

Treffen im engen Familienkreis oder mit zweitem Hausstand erlaubt

Laut dem Sprecher der Staatskanzlei bleibt die aktuelle Regelung in Bayern bis mindestens 14. Juni. Das bedeutet: Nur Treffen im engen Familienkreis oder mit einem zweiten Hausstand, also etwa mit einem Freund und dessen Mitbewohnern sind erlaubt.

In Bayern gilt weiterhin eine Maskenpflicht in Geschäften und im Nah- und Fernverkehr wie auch in den dazu gehörenden Einrichtungen wie etwa in den Bahnhöfen und in den Flughäfen.

Neue Corona-Lockerungen ab Montag

Innerhalb dieser Regeln ist aber wieder einiges möglich, was vor wenigen Wochen noch undenkbar erschien. Hier im Überblick die Lockerungen in Bayern, die ab Montag gelten - und welche Beschränkungen vorerst bleiben.

Badesaison kann beginnen: Freibäder öffnen nach und nach

Die Freibäder in Bayern dürfen ab 8. Juni wieder öffnen. Das gilt auch für Außenanlagen von Schwimmbädern in Hotels und Kureinrichtungen. Allerdings nicht ohne Einschränkungen. Die Betreiber müssen ein strenges Hygienekonzept vorlegen, das die Vorgaben der Staatsregierung berücksichtigt. In München ist die Öffnung der Freibäder wegen des schlechten Wetters vorerst auf den 11. Juni verschoben. Hallenbäder müssen noch geschlossen bleiben.

Fitnessstudios und Tanzschulen dürfen öffnen

Alle Sportbegeisterten können sich freuen. Ab Montag dürfen Indoorsportstätten wie Kletterhallen wieder ihren Betrieb aufnehmen. Auch Sport in Fitnessstudios und Reha-Gruppen ist wieder möglich, soweit Abstandsregelungen und Hygienekonzepte eingehalten werden können. Tanzschulen für kontaktlosen Tanz und Paartanz mit einem festen Tanzpartner können wieder öffnen.

Freizeitsport im Freien mit bis zu 20 Personen möglich

Ab dem 8. Juni dürfen bis zu 20 Personen gemeinsam Sport treiben. Für Fußballmannschaften beispielsweise ist es dann wieder möglich, in größeren Gruppen zu trainieren. Der Mindestabstand muss dabei gewahrt werden. Voraussetzung ist also kontaktfreies Training.

Gastronomiebetrieb weiterhin bis 22 Uhr

Die Regeln für die Gastronomie bleiben gleich. Restaurants dürfen sowohl die Außenbereiche als auch die Innenräume bis 22 Uhr bewirten. Für Lokale wie Bars, die auf den Getränkeausschank ausgerichtet sind, gibt es noch keine Perspektive.

Theater und Kinos müssen noch warten

Kulturveranstaltungen wie Konzerte, Theatervorstellungen und Indoor-Kinobesuche sind noch nicht erlaubt, es gibt aber eine Perspektive: Ab 15. Juni soll all das in Bayern mit begrenzter Zuschauerzahl wieder gehen.