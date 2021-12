Neue Corona-Regeln in Bayern: Grüne und SPD zufrieden, AfD sauer

Das bayerische Kabinett hat beschlossen, dass ab kommendem Mittwoch auch im Handel 2G gilt. Ausgenommen sind Geschäfte für den täglichen Bedarf. Auch zur Außengastronomie haben dann nur noch Geimpfte und Genesene Zugang. Ungeimpfte sollen sich nur noch mit zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen dürfen, die älter als zwölf Jahre und drei Monate sind.

Die Grünen sind damit zufrieden. Schon gestern hatte sich Fraktionschefin Katharina Schulze erfreut über die Ankündigung von 2G im Handel gezeigt - anders als Söders Koalitionspartner Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der die Maßnahme als Wirtschaftsminister nur zähneknirschend mitträgt und der Verkündung der neuen Maßnahmen durch Ministerpräsident Markus Söder und einigen Kabinettskollegen fernblieb.

Lettenbauer: Forderungen erfüllt

Was genau die Grünen freut, erläuterte deren Landesvorsitzende Eva Lettenbauer in einem BR24live am Freitagmittag: Erst vor Tagen hatten die Grünen im Landtag einen Dringlichkeitsantrag gestellt, dessen Forderungen Lettenbauer nun in großen Teilen erfüllt sieht. Neben dem 2G-Beschluss und dem Verzicht auf Publikum bei Großveranstaltungen im Sport war den Grünen auch wichtig, dass die Schulen offen bleiben - was Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) nun als vorrangiges Ziel bezeichnete.

Ein weiteres Anliegen der Grünen, das die Staatsregierung umsetzt: Schausteller sollen durch einen fiktiven Unternehmerlohn stärker als bisher unterstützt werden. Lettenbauer zufolge war genau das kurz zuvor im Wirtschaftsausschuss des Landtags noch abgelehnt worden.

Vollkommen ist die schwarz-grüne Einigkeit indessen nicht. Beim Thema Impfen macht Lettenbauer der Staatsregierung Druck: