FFP2-Maskenpflicht in Bayern: Ab Montag drohen Bußgelder

Bund und Länder haben sich in der vergangenen Woche auf das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie geeinigt. Spezielle Regelungen für Bayern finden Sie ebenfalls hier:

Lockdown

Alles, was jetzt und noch bis zum 31. Januar gilt, wird bis 14. Februar fortgesetzt. Dazu gehört die Schließung von Restaurants, Cafés und Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs. Vom Theater über das Fitnessstudio bis hin zum Frisör bleiben Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Dienstleistungsbetriebe zu. Auch die nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr gilt weiterhin, ebenso die allgemeine Ausgangsbeschränkung. Das Verlassen der Wohnung ist weiterhin nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt.

Kontakte

Weiterhin sind Treffen jenseits des eigenen Haushalts nur mit einer weiteren Person erlaubt (plus "zugehörigen Kindern bis einschließlich drei Jahren"). Geraten wird, den Kreis der beteiligten Haushalte möglichst konstant und klein zu halten.

Masken

Bundesweit werden in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Geschäften besser schützende Masken Pflicht. Das können OP-Masken sein, FFP2-Masken oder auch KN95-Masken, die einen vergleichbaren Standard haben.

In Bayern ist die Regel strikter: Hier gilt seit einigen Tagen eine FFP2-Maskenpflicht für den Nahverkehr und den Einzelhandel. Seit Donnerstag muss in Pflegeheimen neben Besuchern auch das Personal eine FFP2-Maske tragen. Die FFP2-Maskenpflicht gilt seitdem auch in Gottesdiensten.

Wer diesen bestimmten Masken-Typ nicht trägt, dem droht ab Montag (25. Januar) ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro. Bislang galt eine Kulanzwoche, in der Verstöße gegen die FFP2-Maskenpflicht nicht geahndet wurden. Wer mit einer unzureichenden Maske erwischt wird, kann aber zumindest ein Stück weit auf Milde hoffen: Deren Tragen kann laut Innenministerium bei der Bemessung eines Bußgeldes berücksichtigt werden.

Kitas und Schulen

Sie bleiben geschlossen. Für Bayern ist geplant, dass es für Abiturientinnen und Abiturienten sowie für Schülerinnen und Schüler beruflicher Schulen, die bald ihre Abschlussprüfungen machen, ab 1. Februar wieder Wechselunterricht geben kann – allerdings nur, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt.

Es gibt weiter Notbetreuung für Kinder bis zur 6. Klasse, für Schülerinnen und Schüler von Förderschulen und Kinder mit Behinderung und an Kitas. Die Notbetreuung wird in Bayern nicht nur für bestimmte Berufsgruppen angeboten, sondern für alle, die sie benötigten.

Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser

In Bayern müssen Besuchende und Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen eine FFP2-Maske tragen. Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner dürfen täglich von höchstens einer nachweislich Corona-freien Person besucht werden. Negative Antigen-Schnelltests dürfen dabei höchstens 48 Stunden alt sein, PCR-Tests höchstens drei Tage alt.

Damit Besucher und Personal mehrmals pro Woche Schnelltests machen können, sollen Bundeswehrsoldaten und Freiwillige einspringen. Auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen soll es genug Tests geben.

Homeoffice

Arbeitgeber müssen, wo immer es geht, das Arbeiten zuhause ermöglichen. Ist die Präsenz im Betrieb unabdingbar, sollen den Mitarbeitenden medizinische Masken zur Verfügung gestellt werden. Die Arbeitszeiten sollen flexibel gestaltet werden, um das Fahrgastaufkommen im Berufsverkehr zu verringern.

Alkoholverbot

Das bayernweite Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum wurde in der vergangenen Woche gekippt. Wo in der Öffentlichkeit kein Alkohol getrunken werden darf - das müssen Bayerns Kommunen und Städte künftig wieder einzeln für bestimmte öffentliche Plätze festlegen.

Hotspots

In Ländern und Landkreisen, wo sich im Verhältnis zur Einwohnerzahl besonders viele Menschen infizieren, sollen gegebenenfalls härtere Maßnahmen greifen. Wer in Bayern in einem Corona-Hotspot mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 wohnt, darf sich für touristische Tagesausflüge nur noch 15 Kilometer von dort wegbewegen. Davon unabhängig sperren viele Landkreise Ausflügler aus.