2G in Bayerns Restaurants und Hotels wohl ab nächster Woche

Die vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) angestrebte Verschärfung der Corona-Regeln soll bereits am Wochenende beschlossen werden. Wie der BR aus Kabinettskreisen erfuhr, sollen Details bei der Klausurtagung des Ministerrats am Sonntag festgelegt werden.

Bisher gilt die 2G-Regel (Zugang nur für vollständig Geimpfte und Genesene) in Bayern bei der höchsten Corona-Warnstufe Rot für die meisten Kultur-, Freizeit- und Sportangebote. Nun soll sie auch auf die Innenbereiche der Gastronomie und auf Beherbergungsbetriebe ausgeweitet werden. Dort ist bisher auch mit einem aktuellen negativen PCR-Test der Zutritt möglich. In Kraft treten könnte die Verschärfung dem Vernehmen nach frühestens am Dienstag. Zuerst hatte die Deutsche Presse-Agentur (dpa) darüber berichtet.

Freie Wähler offenbar einverstanden mit Verschärfung

Söder hatte schon am Donnerstag gesagt, dass er eine grundlegende Ausweitung der 2G-Regelung anstrebe. Nach BR-Informationen hat er dafür mittlerweile auch die Zustimmung der Freien Wähler.

Mehrere Spitzenvertreter des Koalitionspartners hatten sich lange Zeit gegen 2G-Regelungen gewehrt, unter ihnen Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger. FW-Generalsekretärin Susann Enders twitterte noch vor einer Woche: "2G ist die falsche Entscheidung und wird dazu führen, dass ungetestete Geimpfte das Infektionsgeschehen weiter anheizen."

Ausnahme für körpernahe Dienstleistungen?

Körpernahe Dienstleistungen (wie Friseure und Kosmetiker) könnten von der 2G-Ausweitung ausgenommen werden, wie die dpa berichtet. Dort wäre also ein Besuch auch weiterhin mit einem negativen Test möglich.

Darüber hinaus hatte Söder am Donnerstag eine Ausweitung der Maskenpflicht auch bei 2G angekündigt sowie für 2G plus für Clubs und Diskotheken gefordert: Dann könnten Geimpfte und Genesene nur mit negativem Schnelltest zum Feiern gehen.

Spahn plädiert für 2G plus bei allen Veranstaltungen

Nach Meinung des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) sollte 2G plus wegen der steigenden Corona-Zahlen bundesweit für Veranstaltungen gelten. "Wir müssen jetzt alles notwendige tun, um diese Dynamik zu brechen, sonst wird es für das ganze Land ein bitterer Dezember", sagte er in Berlin.

Corona-Tests sollen wieder kostenlos werden. Spahn kündigte an, eine entsprechende Verordnung noch am Freitag zu unterzeichnen. Sie werde am Samstag in Kraft treten. Er gehe davon aus, dass die Tests dann von Montag an wieder angeboten werden könnten.