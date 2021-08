Corona-Regeln in Bamberg werden ab Sonntag verschärft

Der Inzidenzwert der Stadt Bamberg liegt am Freitag den dritten Tag in Folge über 50. Ab Sonntag (29.08.21) werden nun dort die Corona-Regeln verschärft, teilt die Stadt Bamberg mit.

Kontaktbeschränkungen werden verschärft

Bis auf Weiteres dürfen sich in der Stadt nur noch zehn Personen miteinander treffen: Diese dürfen aus dem eigenen und maximal zwei weiteren Haushalten kommen. Kinder unter 14 Jahren, vollständig Geimpfte und Genesene zählen nicht dazu, so die Stadt Bamberg in einer Mitteilung.

Weniger Teilnehmer bei Veranstaltungen erlaubt

Öffentliche und private Veranstaltungen unter freiem Himmel dürfen nur mit 50 Personen stattfinden. In geschlossenen Räumen dürfen nur 25 Personen teilnehmen. Alle müssen einen negativen Test vorweisen, außer vollständig Geimpfte und Genesene.

Bei privaten Veranstaltungen werden vollständig Geimpfte und Genesene bei der Anzahl der maximalen Personenzahl nicht dazugezählt, bei öffentlichen Veranstaltungen hingegen schon. Die 3G-Regel in der Innengastronomie, in Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen gilt weiterhin.