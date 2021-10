Diskos öffnen in Bayern wieder – ohne Maske und Abstand

Drinnen im Club wird im Prinzip alles wieder sein wie vorher: Keine Maskenpflicht, und - wie es das amtliche Kabinettsbulletin ausdrückt: "Laute Musik, Tanz ohne Abstand sowie die Abgabe von Getränken am Tresen ist wie branchenüblich zulässig." Die Voraussetzung dafür ist jedoch eine besonders strenge "3G-Plus"-Regel – wer nicht geimpft oder genesen ist, muss am Eingang einen negativen PCR-Test vorweisen, ein Corona-Schnelltest reicht nicht aus.

Clubbesitzer: Masken und Abstand funktionieren bei uns nicht

Dierk Beyer, Chef zweier Clubs in München, ist mit dieser Linie der bayerischen Staatsregierung einverstanden: "Wir haben immer gesagt, es ist wichtig, dass wir im Club keine Beschränkungen haben. Maske und Abstand im Club, das funktioniert nicht. Umso wichtiger ist, dass es harte Zugangsbeschränkungen gibt."

Die Türsteher seien auf genaue Kontrollen vorbereitet, um ein sicheres Umfeld für die Besucher und das Personal im Club zu gewährleisten. Die Staatsregierung hat angekündigt, dass die Einhaltung der Auflagen auch überprüft wird. Bei Verstößen dagegen droht Veranstaltern ein Bußgeld von 5.000 Euro, Besuchern 250 Euro pro Person.

Für Ungeimpfte ist der Diskobesuch umständlich – und bald teuer

Ungeimpfte müssen ihren Besuch im Club nun mit Vorlauf planen, um das Laborergebnis eines PCR-Tests präsentieren zu können. Und bald wird es für sie auch teuer. Noch sind Corona-Tests in Bayern kostenlos, aber ab dem 11. Oktober muss selbst zahlen, wer sich testen lassen will. Für PCR-Tests bedeutet das in der Regel Kosten von über 50 Euro.

Die Öffnung von Clubs und Diskotheken war überfällig, findet der Bayerische Industrie- und Handelskammertag. Und auch der Hotel- und Gaststättenverband zeigt sich erfreut.

Das Kleingedruckte der Disko-Corona-Regeln ist noch nicht fertig

Der Ministerrat hatte die Öffnung von Clubs und Diskos erst am Donnerstag Mittag endgültig beschlossen, mit Wirkung einen Tag später. Das offizielle Rahmenkonzept für die Corona-Regeln in Clubs und Diskotheken muss jetzt noch zwischen den Ministerien abgestimmt werden. Wann es veröffentlicht wird, konnte eine Sprecherin des zuständigen Wirtschaftsministeriums gestern nicht sagen – "schnellstmöglich" hieß es nur. Der finale Kabinettsbeschluss und die Regeln mit dem Kleingedruckten hätten ruhig früher kommen können, sagt Clubchef Beyer, aber man werde das hinkriegen.