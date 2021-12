Corona-Regeln: Das gilt an Silvester in Bayern

Vor dem Jahreswechsel wurden die Corona-Regeln erneut verschärft, am 28. Dezember traten die Änderungen in Kraft. Das gilt es für Treffen an Silvester zu beachten:

Kontakte: Treffen maximal zu zehnt

Seit Dienstag gelten wieder Kontaktbeschränkungen für alle, auch um größere Silvesterfeiern zu verhindern. Geimpfte und Genesene dürfen sich maximal zu zehnt treffen - drinnen wie draußen. Kinder unter 14 Jahren sind von der Beschränkung ausgenommen. Die Altersgrenze wurde etwas angehoben, vor dem 28. Dezember galt die Ausnahme nur für Kinder bis zwölf Jahren und drei Monaten.

Sobald mindestens ein Ungeimpfter an dem Treffen teilnimmt, gilt eine noch strengere Regel. Dann dürfen Angehörige eines Haushalts nur noch mit zwei Personen aus einem weiteren Hausstand zusammenkommen.

Feiern im Freien: Mehrere Verbote

Die bayerische Corona-Verordnung verbietet das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen. Darüber hinaus darf auf "den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten", kein Alkohol konsumiert werden. Für welche Plätze und Straßen das konkret gilt, legen jeweils die Kreisverwaltungsbehörden fest.

An Silvester sind ab 15.00 Uhr bis 1. Januar 9.00 Uhr Ansammlungen von mehr als zehn Menschen auf öffentlichen publikumsträchtigen Plätzen und ihrer Umgebung verboten. Sobald mehr als zehn Personen zusammenkommen, muss sich die Gruppe laut Corona-Verordnung "unverzüglich zerstreuen". Auch hier legen die Kommunen die betroffenen Plätze fest.

Schon vor Wochen hatten Bund und Länder beschlossen, dass es auch heuer ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper geben wird. Das bayerische Kabinett hat darüber hinaus ein Feuerwerksverbot "auf besonders publikumsträchtigen öffentlichen Plätzen" formal ermöglicht.

Gastronomie: 2G und Sperrstunde - Ausnahme an Silvester

Grundsätzlich gilt in Restaurants, Wirtshäusern und Cafés in Bayern die 2G-Regel - drinnen wie draußen: Zutritt haben ausschließlich Geimpfte und Genesene. Übergangsweise erlaubt eine Ausnahmeregelung auch minderjährigen Schülerinnen und Schülern einen Gastro-Besuch.

Seit einigen Wochen muss die Gastronomie in Bayern bereits um 22 Uhr schließen. Um zumindest in kleinem Kreis auch in der Gastronomie Silvester feiern zu können, gibt es für den Jahreswechsel eine Ausnahme: In der Silvesternacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar 2022 ist die Sperrstunde aufgehoben. "Die einmalige Aussetzung scheint mit Blick auf die Besonderheiten des Jahreswechsels geboten", teilte das Gesundheitsministerium mit.

In der Gastronomie ist es weiterhin möglich, mit mehr als zehn Personen gemeinsam zu speisen. Das Ministerium weist darauf hin, dass in Restaurants ohnehin mehrere Menschen an verschiedenen Tischen zusammentreffen. "Es wäre insoweit widersprüchlich, in der Gastronomie ein zufälliges Zusammentreffen mit Fremden, nicht aber ein Zusammentreffen mit Bekannten zu erlauben."

2G plus für geschlossene Gesellschaften

Für private Veranstaltungen ist 2G plus vorgeschrieben - auch in der Gastronomie: Genesene und Geimpfte brauchen zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test. Dabei ist die Zehn-Personen-Beschränkung (s.o.) zu beachten, auch für Veranstaltungen, die innerhalb der Gastronomie in getrennten Räumen stattfinden (geschlossene Gesellschaft). Tanzveranstaltungen sind untersagt.

Clubs und Diskotheken sind komplett geschlossen. Seit 28. Dezember sind Tanzveranstaltungen "auch außerhalb von Clubs und Diskotheken untersagt, soweit es sich nicht um Sportausübung handelt", so das Gesundheitsministerium mit.

Zum Überblick: Was Bund und Länder wegen Omikron beschlossen haben

Appell an die Bürger

Politiker wie auch Mediziner rufen die Bevölkerung dazu auf, sich vor Treffen mit Freunden und Verwandten zu testen und Kontakte auf das Nötigste zu reduzieren. "Feiern sollten – auch an Silvester – prinzipiell nur im kleinsten Kreis unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen wie Abstand, Hygiene und regelmäßiges Lüften stattfinden", so der Apell des Gesundheitsministeriums - auch an Geimpfte und Genesene.