2G, 3G, 3G plus, freiwilliges 3G plus: Was jetzt in Bayern gilt

Es klang so schön einfach: Die neue bayerische Corona-Verordnung habe ein Herzstück, nämlich 3G, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Ende August. "Künftig 3G - getestet, genesen und geimpft - für die Zugänge." Die angekündigte einfache Faustregel: 3G gelte innen, außen bei Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Besuchern "grundsätzlich nicht". 2G sei zwar theoretisch möglich, sagte Söder damals, werde "aber nicht vom Staat vorgeschlagen".

Gut fünf Wochen später ist die Lage schon wieder deutlich unübersichtlicher - zumindest für alle, die noch nicht geimpft sind, sich nicht impfen lassen wollen oder können. "Alles verwirrend. Ich kenne mich jetzt gar nicht mehr aus", schreibt eine BR24-Leserin, die wissen will, unter welchen Voraussetzungen ihre Enkelin am Wochenende in die Disco darf. Denn die Frage heißt mittlerweile nicht mehr ganz einfach: "3G oder nicht 3G?" Jetzt schlägt der Staat doch 2G vor, dazugekommen sind ferner ein verpflichtendes 3G plus und freiwilliges 3G plus. Ungeimpfte sollten sich also vor einem Café-, Zoo-, Kino- oder Friseurbesuch informieren, welche Regelung dort angewendet wird. Ein Überblick:

Keine Zugangsbeschränkung

Auch wenn Ministerpräsident Söder bei der Vorstellung der neuen Corona-Regeln von einem "inzidenzunabhängigen" 3G sprach, so spielt die 7-Tage-Inzidenz in der bayerischen Corona-Verordnung nach wie vor eine Rolle: Verpflichtend wird 3G in Innenräumen nämlich erst ab einem Wert über 35. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabil niedrigeren Inzidenz ist also ein Friseur-, Restaurant- oder Theaterbesuch auch ohne Impf-, Genesenen- oder Test-Nachweis möglich. Das ist aktuell in den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Garmisch-Partenkirchen der Fall.

Unabhängig von der Inzidenz ist in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, Wahllokalen und bei Gottesdiensten kein 3G-Nachweis nötig. Das gilt auch für Veranstaltungen im Freien mit bis zu 1.000 Besuchern.

Einfaches 3G

Ist die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis mehrere Tage in Folge höher als 35 - wie gegenwärtig in fast allen bayerischen Kreisen - greift für viele Innenräume verpflichtend die 3G-Regel: Für den Zugang zu Fitnessstudios, Kulturstätten, Bibliotheken, zu Hotels und der Gastronomie, zu Bädern und Freizeitstätten, aber auch zu Zoos, Seilbahnen und Ausflugsschiffen ist ein Genesenen-, Impf- oder Test-Nachweis nötig. Das gilt auch für Dienstleistungen, "bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist und die keine medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Leistungen sind".

Unabhängig von der 7-Tage-Inzidenz besteht eine 3G-Pflicht für den Zugang zu Messen, Volksfesten, und zu Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen. Glaubensgemeinschaften können sich freiwillig dafür entscheiden, nur Geimpfte, Genesene und Getestete zu Gottesdiensten und Zusammenkünften zuzulassen. Dann entfallen dort die Personenobergrenzen.

In allen Fällen gilt: Ein PCR-Test darf vor höchstens 48 Stunden vorgenommen worden sein, ein Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Noch nicht eingeschulte Kinder brauchen keinen Test. Bei Schülerinnen und Schülern, die ja bis zu dreimal pro Woche in der Schule getestet werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises.

Freiwilliges 3G plus

Überall dort, wo die 3G-Regel greift oder bei einer Inzidenz ab 35 greifen könnte, kann sich der Anbieter, Betreiber oder Veranstalter freiwillig für eine 3G-plus-Regel entscheiden. Das bedeutet, dass neben Genesenen und vollständig Geimpften nur Menschen mit einem negativen PCR-Test Zugang bekommen - ein Schnelltest reicht dann nicht aus. Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche: Bei Schülerinnen und Schülern genügt die Vorlage ihres Schülerausweises, Kinder unter 12 brauchen keinen Test.

Wegen des "höheren Schutzniveau" bei 3G plus entfallen laut Staatsregierung mehrere Beschränkungen: Die Besucher müssen keine Schutzmaske tragen, es gelten keine Personenobergrenzen, und es entfallt das Verbot, bei Sport- und Kulturveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen Alkohol auszuschenken.

Freiwilliges 2G

Noch besser als das freiwillige 3G plus ist aus Sicht von Staatkanzleichef Florian Herrmann (CSU) das freiwillige 2G-Modell: Dies sei der sicherste Weg, "weil dort nur Geimpfte und Genesene Zutritt in die Veranstaltung haben". Und geimpft und genesen heißt: Man ist geschützt gegen die Krankheit." Das sei bei einem negativen Test nicht der Fall. Entscheidet sich ein Veranstalter für das freiwillige 2G, gelten die gleichen Erleichterungen wie beim freiwilligen 3G plus: Maskenpflicht, Personenobergrenzen und Alkoholverbot entfallen.

Da für Kinder unter 12 Jahren in der Regel noch keine Impfmöglichkeit besteht, erhalten sie auch ohne Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis Zugang. Menschen, die sich "nachweislich" aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, darf der Veranstalter "ausnahmsweise" zulassen, wenn sie einen negativen PCR-Test vorlegen.

Verpflichtendes 3G plus

Für Clubs, Diskotheken, Bordelle und "vergleichbare Freizeiteinrichtungen" sowie "Tanz und Musikbeschallung" in der Gastronomie gilt eine 3G-plus-Pflicht. Dort gibt es keine Ausnahmen: Jeder, der weder geimpft noch genesen ist, muss einen negativen PCR-Test vorlegen - auch Schülerinnen und Schüler.

Bußgeld bei Verstößen

Wer es schafft, ohne den jeweils erforderlichen Impf-, Genesenen- oder Test-Nachweis eine Veranstaltung zu besuchen oder Dienstleistung in Anspruch zu nehmen und bei einer Kontrolle erwischt wird, muss unter Umständen tief in die Tasche greifen: Bei solchen Verstößen wird für Menschen ab 14 Jahren in der Regel ein Bußgeld von 250 Euro fällig. Der Veranstalter oder Betreiber der Einrichtung muss dann damit rechnen, 5.000 Euro zahlen zu müssen.