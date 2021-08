Corona-Regeln: Bayern wartet auf "Krankenhaus-Ampel"

Vor allem eines soll die neue bayerische Corona-Verordnung werden: einfacher und verständlicher. Das kündigte zumindest Ministerpräsident Markus Söder an. Die immer weiter steigende Zahl an vollständig Geimpften macht aus Sicht der Staatsregierung eine neue Verordnung notwendig.

Krankenhaus-Ampel orientiert sich an Auslastung

Weitergehende Freiheiten soll es für Geimpfte, Genesene und Getestete geben – Stichwort: 3G. Strengere Auflagen sollen dann eintreten, wenn die geplante Krankenhaus-Ampel auf gelb oder rot "springt". Wann das passiert, hängt wiederum davon ab, wie stark die Krankenhausbetten durch Corona-Patienten belegt sind – auch durch die Zahl von Long Covid-Fällen. Wann genau die Ampel die Farbe wechselt, muss noch im Kabinett festgelegt werden.

Andere Bundesländer, andere Lösungen

Auch andere Bundesländer haben sich inzwischen von der Inzidenz als alleinigem Entscheidungskriterium verabschiedet. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise gibt es eine Corona-Ampel in grün, gelb, orange und rot. Die Farbe hängt davon ab, wie hoch die Inzidenz und die Auslastung der Krankenhäuser ist.

Beispiel: Liegt die Inzidenz in einem Landkreis bei über 200, liegt die Zahl der Klinikeinweisungen wegen Corona bei über 15 pro 100.000 Einwohner und sind mehr als 15 Prozent der Intensivbetten von Corona-Patienten belegt, springt die Ampel auf Rot. Dann gilt wieder eine strengere Beschränkung für private Treffen: höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten.

Bayern will einfache Regelung

Diese Regelung in Mecklenburg-Vorpommern ist der bayerischen Landesregierung offenbar zu kompliziert. Bayern will sich stärker am sogenannten 3G-Modell in Baden-Württemberg orientieren. Dort bekommen Geimpfte, Genesene und Getestete ihre Freiheiten weitgehend zurück. Die Inzidenz spielt keine Rolle mehr – das soll künftig auch in Bayern gelten.

Holetschek: komplexes, aber klares System

Das betonte zuletzt auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Er hob jedoch hervor, dass die Inzidenz weiter ein Parameter für die Beobachtung der Corona-Situation bleibe. Auch der sogenannte "R-Wert", also die Corona-Ansteckungsrate – werde weiter mit einfließen. Holetschek kündigte ein "komplexes System" an – in der Kommunikation nach außen werde es aber klare Werte geben.

Neue Regel sorgt für Koalitionsfrieden

Zuletzt hatte es in der bayerischen Koalition aus CSU und Freien Wählern Streit über die "richtige" Corona-Politik gegeben. Während die Freien Wähler auf Lockerungen drängten, gab sich die CSU vorsichtig. So hatten die Freien Wähler schon im März angeregt zu prüfen, ob die Inzidenz als einziger Orientierungswert bei Öffnungsstrategien nicht ergänzt werden könnte. Damals lagen die Massenimpfungen noch in weiter Ferne. Derzeit sind knapp 60 Prozent der Menschen in Bayern vollständig gegen Corona geimpft, viele andere hatten inzwischen die Gelegenheit dazu.