Corona-Regeln: Söder, Aiwanger und jede Menge Fragen

Katastrophenfall, Ausgangssperren in Corona-Hotspots, weniger Präsenzunterricht, keine Silvester-Lockerung: Es hat schon deutlich nachrichtenärmere Adventssonntage in der bayerischen Geschichte als gestern gegeben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte bei der Vorstellung der verschärften Corona-Regeln, die ab Mittwoch und vorerst bis 5. Januar gelten sollen, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems drohe. "Wir müssen handeln", sagte Söder.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich eine Kurs-Verschärfung in Bayern abgezeichnet - allerdings besonders mit Blick auf die genauen Kontaktbeschränkungen für Silvester. Dass Söders Staatsregierung nun in Inhalt und Ton derart anzieht, wirft neue Fragen auf - beispielsweise zur grundsätzlichen Strategie, zur Rolle des Koalitionspartners (der in Person von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zuletzt klar gegen weitere Verschärfungen war) oder zur Rolle des Bayerischen Landtags.

1. Die Maßnahmen: Bayern prescht wieder vor

Nachdem sich die Ministerpräsidenten schon am vergangenen Dienstag über ihre ursprüngliche Ankündigung hinweggesetzt hatten, erst Mitte Dezember über eine Verlängerung des Teil-Lockdowns zu beraten, legt Bayern jetzt also bei der Schärfe der Maßnahmen zu. Mit den gestrigen Ankündigungen geht die Staatsregierung deutlich über die zum 1. Dezember bereits verschärften Regelungen des bundesweiten Teil-Lockdowns hinaus. Auch wenn diese im Detail ohnehin von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich umgesetzt waren, hatten alle Beteiligten - inklusive Söder selbst - lange auf vergleichbare Regeln gepocht.

Zwar betonte Söder gestern, Bayern handle auf Grundlage der Ministerpräsidenten-Einigung, wonach in besonders betroffenen Ländern schärfere Maßnahmen beschlossen werden könnten. Allerdings trägt auch der Freistaat nun verstärkt dazu bei, dass etwa in Aschaffenburg ganz andere Regeln gelten werden als wenige Kilometer weiter hinter der hessischen Grenze. Der Eindruck: Die Zeit mühsam gefundener bundesweiter Kompromisse scheint vorerst vorbei, Söder will schnellere Entscheidungen.

2. Die Sprache: "Alle vier Minuten stirbt ein Mensch"

Offenkundig ist der Ministerpräsident in den vergangenen Wochen mehr und mehr zum Schluss gekommen, dass viele Menschen in Deutschland die Corona-Lage nicht ernst genug nehmen. Zuletzt äußerte er sich bestürzt darüber, dass Todesfälle oft zu reiner Statistik würden - und versuchte, die Dimension des Problems durch wachrüttelnde Formulierungen zu verdeutlichen. "Alle vier Minuten stirbt ein Mensch in Deutschland an Corona", sagte Söder gestern mehrmals, in Bayern sei das derzeit alle dreißig Minuten der Fall.

Auch die Verkündung der allgemeinen Ausgangsbeschränkungen fällt wohl in erster Linie in die Kategorie Botschaften. Denn de facto dürfte sich für die meisten Menschen in Bayern ab Mittwoch eher wenig ändern. Arbeit, Schule, Einkaufen, Sport, Spazieren oder Gottesdienste: Die Liste der "triftigen Gründe" für das Verlassen des eigenen Hauses ist lang. Gleichzeitig weiß Söder als Kommunikationsprofi genau, dass sich viele Menschen nun zweimal überlegen dürften, ob sie vor die eigene Haustüre gehen. Auch an anderer Steller erhöhte er gestern verbal den Druck: "Die Zeit der Schlupfloch-Suche ist vorbei", betonte Söder.

3. Die Koalition: Aiwangers Hin und Her

Für viele Beobachter zunehmend erratisch erscheint das Vorgehen der Freien Wähler (FW), in der Staatsregierung Koalitionspartner der CSU. Noch vor gut einer Woche hoffte der FW-Parteichef und bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, dass Bayern "jetzt nicht noch eins draufsetzt" - und plädierte für eine "gewisse Gelassenheit". Vor drei Tagen kritisierte Aiwanger die vorzeitige Verlängerung des Teil-Lockdowns als verfrüht - wohlgemerkt ohne die nun beschlossene bayerische Verschärfung.

Gestern dann betonte Aiwanger, der die neuen Maßnahmen mitträgt, dass man im Dezember schauen müsse, die Corona-Zahlen "in den Griff zu bekommen". Für den 11. Januar - wenn der Teil-Lockdown nach jetzigem Stand enden soll - hofft er auf "grünes Licht für viele Dinge, die wir bisher nicht zulassen können". Nur: Diese Hoffnung auf neue Lockerungen hatte Aiwanger bereits mehrmals - zuletzt folgten darauf in der Regel weitere Verschärfungen. Söder selbst nannte seinen Wirtschaftsminister gestern "extrem optimistisch". Später schob er im BR Fernsehen nach, sein eigener Realismus sei eine gute Ergänzung zu Aiwangers Optimismus.

Die Freien Wähler bleiben also in einem seltsamen Spagat - zwischen zuversichtlichen, gegen Söders Kurs stichelnden Aiwanger-Aussagen vor Journalisten und gemeinsamen Kabinettsitzungen, in denen sich die CSU-Linie durchsetzt. Wobei es auch innerhalb der Freien Wähler verschiedene Positionen gibt. Schon am 15. November sprach sich Fraktionschef Florian Streibl - weitgehend unbemerkt - für einen härteren Lockdown aus. "Besser jetzt eine strengere, aber dafür kurze Ausgangsbeschränkung, als ein monatelanges Hin und Her", argumentierte Streibl damals.

4. Der Zeitpunkt: Große Dringlichkeit, deshalb Sonntag?

Dass der genaue Zeitpunkt der bayerischen Corona-Verschärfungen bewusst ausgesucht war, vermutete die Politologin und Landespolitik-Kennerin Ursula Münch gestern im BR Fernsehen. Ein derart gewählter Termin sei "schon auch ein bisschen typisch für den Ministerpräsidenten, der die Methoden der Inszenierung durchaus ja auch beherrscht", sagte sie. Söder wisse natürlich, dass eine Kabinettsitzung am Nikolaus-Mittag auf "öffentliche Aufmerksamkeit in der ganzen Republik" stoße.

Tatsächlich hätte das bayerische Kabinett eigentlich am morgigen Dienstag getagt - also gerade einmal zwei Tage später als die anberaumte Sondersitzung. Noch am vergangenen Donnerstag hatte Söder angekündigt, vor weiteren Beschlüssen die Entwicklung der Corona-Zahlen der nächsten zehn Tage abwarten zu wollen. Gestern dann begründete Söder den ungewöhnlichen und frühen Zeitpunkt unter anderem damit, dass die Zeit dränge und der Landtag am Dienstag über die Maßnahmen abstimmen solle. Für diesen Tag kündigte der Ministerpräsident zudem eine weitere Corona-Regierungserklärung an.

5. Opposition und Landtag: "Abstimmung" am Dienstag

Weil die Staatsregierung ihre Anti-Corona-Maßnahmen über Verordnungen erlassen kann, gibt es seit langem Forderungen nach mehr Parlamentsbeteiligung. Zuletzt war Söder den Abgeordneten symbolisch entgegengekommen - etwa mit einer wöchentlichen Regierungsbefragung zur Corona-Politik im Landtag. Allerdings war bei der ersten Ausgabe am vergangenen Mittwoch von weiteren Verschärfungen nicht die Rede. Und auch die für Dienstag angekündigte Abstimmung ist lediglich als Zeichen zu verstehen. Es gehe darum, "Farbe zu bekennen", sagte Söder gestern mit Blick auf die Opposition.

Postwendend warnte die AfD-Fraktion vor einem "von Söder erwünschten 'Durchwinken' des Landtags". Ansonsten gab es von der Opposition gestern teils weitgehende Unterstützung (Grüne), teils Kritik an einigen Verschärfungen (SPD, FDP). Ein Grunddilemma der Abgeordneten aber bleibt: Erneut können sie erst nach bereits getroffenen Corona-Entscheidungen der Staatsregierung beraten - und werden im Grunde vor vollendete Tatsachen gestellt. Dennoch betonte Söder gestern: "Würde der Landtag nicht zustimmen, tritt es nicht in Kraft."