Corona-Regeln: Bayern hebt seine Maskenpflichten Ende Januar auf

Eigentlich hatte das bayerische Kabinett erst am Montag beschlossen, die letzten verbliebenen Corona-Maßnahmen des Freistaats bis Mitte Februar zu verlängern. Jetzt soll aber mit den dort noch festgeschriebenen Maskenpflichten schon Ende Januar Schluss sein. "Die Entwicklung bei der Corona-Pandemie ist erfreulich", teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mit. Deshalb lasse Bayern mit Ablauf des 31. Januar die landesrechtlichen Maskenpflichten fallen - also in Gemeinschaftsunterkünften sowie für Beschäftigte in Arztpraxen und weiteren ambulanten medizinischen Einrichtungen. "Wir haben uns dazu im Vorfeld mit den Ärzten intensiv abgestimmt", betonte der Minister.

Auf die bundesweiten Vorgaben hat die Staatsregierung keinen Einfluss. Das Infektionsschutzgesetz schreibt bis 7. April FFP2-Maskenpflichten in Pflegeheimen und Krankenhäusern vor – sowie für Patienten und Besucher von Arztpraxen und anderen ambulanten medizinischen Einrichtungen. Nach Meinung Holetscheks sollte früher damit Schluss sein: "Die Zeiten, in denen der Staat die Maßnahmen anordnen musste, werden nach jetzigem Stand bald überwunden sein." Es sei infektionsschutzrechtlich nicht mehr angezeigt, Masken verpflichtend vorzuschreiben.

Mehr dazu gleich bei BR24.