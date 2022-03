Corona-Regeln in Bayern: Das gilt jetzt

Deutschlandweit gilt ab dem 20. März ein überarbeitetes Infektionsschutzgesetz. Angesichts anhaltend hoher Corona-Zahlen im Freistaat verlängert Bayern viele Corona-Maßnahmen bis einschließlich 2. April. Einzelne Regeln werden aber im Freistaat schon jetzt gelockert.

Erste Lockerungen am Wochenende für Volksfeste, Veranstaltungen und Seilbahnen

Ab diesem Wochenende entfällt das Tanz- und Musikverbot in der Gastronomie. Und eine gute Nachricht für alle Schausteller: Jahrmärkte und Volksfeste dürfen wieder stattfinden. Auch Feiern auf öffentlichen Plätzen ist wieder erlaubt, bestehende Möglichkeiten zu Alkoholverkaufs- und -konsumverboten werden aufgehoben.

Zudem entfallen ab sofort alle Kontaktbeschränkungen und Personenobergrenzen für Kultur- und Sportveranstaltungen sowie die bislang geltenden Sonderregelungen für Versammlungen. Bis zum 2. April bleibt es aber bei den 2G- und 3G-Zugangsregeln und bei der Maskenpflicht.

Für Gottesdienste gibt es indes keine Zugangs- und auch Kapazitätsbeschränkungen mehr. Nur die Maskenpflicht bleibt in Kraft. In Seilbahnen entfällt ebenfalls die 2G-Regelung, es gibt keine Zugangsbeschränkungen mehr. Allerdings bleibt die Maskenpflicht in geschlossenen Kabinen bestehen.

Maskenpflicht im Grundschul-Unterricht fällt weg

Gelockert wird dagegen die Maskenpflicht an den Schulen: Grund- und Förderschüler müssen ab kommenden Montag (21. März) keine Masken mehr am Platz im Unterricht tragen. Eine Woche später fällt dann auch die Maskenpflicht für die 5. und 6. Klassen weg. Auf sogenannten Begegnungsflächen - also beispielsweise auf Gängen und Toiletten - bleibt es vorerst bei der Maskenpflicht für alle. Und: Wird ein Corona-Fall in einer Klasse festgestellt, sollen dort alle Schüler wieder durchgehend eine Schutzmaske tragen.

Die regelmäßigen Tests in Schulen und Kitas bleiben nach Angaben des Kultusministeriums im bisherigen Umfang erhalten: Schüler der Klassen eins bis sechs werden in Bayern weiterhin zweimal pro Woche per PCR-Pooltest getestet, plus einem zusätzlichen Schnelltest wöchentlich. In höheren Klassenstufen gibt es drei Schnelltests pro Woche.

In Kitas müssen ab sofort keine festen Gruppen mehr gebildet werden.

FFP2-Maskenpflicht und Zugangsregeln

Als zentrale Schutzmaßnahme gilt laut Staatsregierung noch bis zum 2. April die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen, so etwa auch im Handel.

Ebenso bleiben vorerst noch die unterschiedlichen Zugangsregeln für Geimpfte, Genesene und Getestete: Für Clubs und Discotheken gilt 2G plus, Zutritt also nur mit zusätzlichem Schnelltest. Bei Kultur- und Sportveranstaltungen gilt weiterhin 2G und in der Gastronomie gilt seit kurzem die 3G-Regel. Auch wer Angehörige in einem Krankenhaus oder im Pflegeheim besuchen möchte, benötigt weiterhin einen tagesaktuellen Schnelltest.

Über Corona-Regeln am Arbeitsplatz entscheiden Betriebe

Der Bund lässt die Homeoffice-Pflicht auslaufen. Mit Blick auf die Inzidenzen vor Ort sollen Betriebe künftig selbst entscheiden, ob sie ihren Mitarbeitern weiterhin Corona-Tests und Schutzmasken bereitstellen, ob eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz gilt und ob Beschäftigte im Homeoffice arbeiten können.

"Basisschutz" bleibt erhalten

Bundesweit einheitlich soll nach dem 2. April nur noch ein "Basisschutz" greifen, so sieht es das neue Infektionsschutzgesetz vor. Möglich bleiben Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und Nahverkehr. Auch in Fernzügen und Flugzeugen sollen weiterhin Masken getragen werden. Zudem können die Länder eine Testpflicht an Schulen sowie in Kliniken, Pflegeheimen, Justizvollzugsanstalten und Abschiebungshafteinrichtungen anordnen.

Kritik der Länder an "Hotspot-Regelung"

Darüber hinaus soll eine "Hotspot-Regelung" den Ländern strengere Maßnahmen erlauben. Voraussetzung ist, dass der jeweilige Landtag für eine Stadt, eine Region oder das ganze Bundesland die "Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage" feststellt. Deutliche Kritik daran kam bereits von den Ländern: Die neue Regelung sei "rechtlich unsicher und praktisch nicht umsetzbar", so der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).