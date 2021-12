Corona-Regeln am Berg: Skispaß trifft auf Wartefrust

Begrenzte Kapazitäten in den Gondeln

Ist die 2G-Prüfung gemeistert und das Ticket gekauft, wartet die nächste Warteschlange auf die Brettlfans. Jetzt staut es sich vor den Gondeln. Die Kapazität für den Transfer ins Skigebiet ist limitiert. Die Coronaregeln erlauben nur eine 75-Prozent-Auslastung. Schon vor Corona kam es da regelmäßig zu Wartezeiten, jetzt ist die Schlange noch länger. Vor allem gleich in der Früh, wenn der Lift aufmacht, und alle möglichst schnell auf den Berg wollen, wird das zur echten Geduldsprobe. So manchner braucht nochmal bis zu einer halben Stunde. Erst wenn der erste Ansturm rum ist, geht es schneller. Wer einen Saisonpass besitzt oder einen Skikurs gebucht hat, muss sich nur bei der Gondel-Warteschlange anstellen. Der 2G-Nachweis wird per Software im Skipass gespeichert, das spart wenigstens bei Dauergästen etwas an Wartezeit.

Strenge Coronaregeln in Österreich tun ihr übriges

Nur wer geboostert ist oder einen PCR-Test bei der Einreise vorlegt, darf derzeit nach Österreich einreisen. Die verschärften Coronaauflagen bei den Nachbarn spüren Skigebiete wie Garmisch-Classic. Verena Altenhofen, die Pressesprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, spricht von einer signifikanten Zunahme der Gäste seit den Regelverschärfungen. So mancher würde sich die Kosten für einen PCR-Test sparen und gleich in Bayern Skifahren, vermutet Altenhofen.

Diese zusätzliche Nachfrage trifft auf die sowieso schon starke Auslastung in den Weihnachtsferien. Waren die Wartezeiten vor den Ferien noch überschaubar, haben sie jetzt eindeutig zugenommen. Die Bayerische Zugspitzbahn mit ihren Mitarbeitern tue, was gehe, so Vorstand Matthias Stauch. Zusätzliches Personal sei eingestellt worden und Abläufe würden ständig optimiert. Die meisten in der Schlange tragen die Wartezeiten mit Fassung und machen den Verantwortlichen keine Vorwürfe, letztlich hört man immer wieder: "Wir wussten, auf was wir uns einlassen, aber wir wollten einfach nur Skifahren!"